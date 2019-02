Mahmureala nu vine dupa ordinea in care bei

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta care a dorit sa verifice o veche zicala potrivit careia ''vinul dupa bere e o placere, iar berea dupa vin e un chin'' a concluzionat ca aceasta este doar o nascocire, relateaza joi Press Association. Cercetatorii au oferit bauturi alcoolice…

- Dupa ce a respins ultimatumul mai multor tari europene in vederea organizarii unor noi alegeri prezidentiale, Nicolas Maduro ameninta cu izbucnirea unui razboi civil si avertizeaza SUA. Spania, Franta, Marea Britanie, Suedia si Germania l-au recunoscut luni pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani 1.722 de locuri de munca, prin intermediul retelei Eures Romania, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor centralizate, cele mai multe posturi sunt disponibile…

- "Romania, in momentul asta, devine un jucator important in Uniunea Europeana. Noi suntem singurii producatori de gaze din Uniune, și mai e Danemarca, dar cu foarte puțin. Devenim extrem de interesanți pentru ceilalți. Știți foarte bine, Nord Stream 2, care vor ocolirea Ucrainei etc", a spus Badalau…

- Persoanele de peste 65 de ani sunt din ce in ce mai numeroase in sistemul penitenciar japonez, in conditiile in care Japonia are una din cele mai reduse rate a criminalitatii din lume. In decembrie 2018, 21,1% din persoanele arestate in 2017 aveau peste 65 de ani in timp ce in anul 2000 acest segment…

- In ultima saptamana, la nivel national, a fost dispusa masura arestului la domiciliu fata de 23 de persoane si cea a controlul judiciar fata de alte 90 de persoane.Politia Romana verifica, periodic, daca persoanele puse sub supraveghere judiciara isi respecta obligatiile. In cazul incalcarii acestora…

