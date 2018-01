Stiri pe aceeasi tema

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters,…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a afirmat, in timpul unor discutii cu vicepresedintele american Mike Pence, ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala unui viitor stat Palestina, scrie Reuters.

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa elimine complet TVA la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters. Executivul cancelarului austriac…

- Nu exista progrese concrete, dar ideea privind mutarea anbasadelor este analizata de tari est-europene, a declarat pentru publicatia germana Suddeutsche Zeitung un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe. Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat Organizatia Natiunile Unite drept o 'casa a minciunilor', înaintea votului de joi asupra unui proiect de rezolutie care cere SUA sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP si Reuters. 'Statul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca 'nu este impresionat' de apelul liderilor musulmani care, reuniti la Istanbul in cadrul unui summit extraordinar al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), au cerut comunitatii internationale sa recunoasca Ierusalimul de Est drept capitala…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este "cea mai mare crima", adaugand ca orasul disputat "este si mereu va fi capitala Palestinei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- "Ii multumim Presedintelui Donald Trump pentru decizia curajoasa si corecta de a recunoaste capitala Statului Israel la Ierusalim. Ierusalimul este de 3000 de ani capitala poporului evreu, iar la momentul infiintarii Statului Israel, in urma cu 70 de ani, guvernul l-a ales drept capitala. De fapt,…

- Benjamin Netanyahu a anuntat joi dimineata ca mai multe state vor urma exemplul SUA si vor recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, porivit Reuters. Netanyahu, care nu a numit tarile respective, a spus ca "multe ambasade se vor muta la Ierusalim".

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- Donald Trump a recunoscut miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, marcand o ruptura spectaculoasa cu predecesorii sai si ignorand puternicele avertismente ale liderilor din regiune si nu numai, care se […]

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- In sectoare locuite de refugiați palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Presedintele Israelului, Reuven Rivin, l-a felicitat miercuri pe omologul sau american Donald Trump pentru ca a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a statului israelian si pentru ca a anuntat ca va da instructiuni pentru mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv in Orasul Sfant, informeaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, afirmând ca decizia constituie "o noua abordare" în efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian. Statutul orașului…

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- Daca Irlanda de Nord va beneficia de un acord special care sa-i permita sa ramana dupa Brexit in piața unica și in uniunea vamala a Uniunii Europene, atunci și capitala Marii Britanii, Londra, ar trebui sa primeasca un asemenea statut special, considera primarul acesteia Sadiq Khan, informeaza luni…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Evenimentul vine la o zi dupa ce șeful forțelor armate a declarat ca este pregatit sa “patrunda” pentru a pune capat acțiunilor indreptate impotriva vicepreședintelui, care a fost demis saptamana trecuta, scrie Reuters. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut doua tancuri parcate langa…

- "Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze", a spus Juncker intr-un discurs susținut la Universitatea din Salamanca, unde i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. "Nu putem sta cu brațele incrucișate, a venit timpul sa facem ce trebuie facut. Spun 'nu' oricarei…

- "Ne-am intalnit astazi pentru a identifica soluții rapide și eficiente pentru rezolvarea unor probleme care treneaza de prea mult timp. Autoritatea locala și autoritatea centrala trebuie sa puna bazele unui parteneriat clar, cu rezultate concrete pentru cetațeni. Autoritatea locala este in intregime…