- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina. Anuntul a fost facut duminica seara de ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki.

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmud Abbas, va cere, luni, Uniunii Europene sa recunoasca statul palestinian, in cadrul unei intalniri cu ministrii de Externe din Blocul comunitar, a declarat duminica ministrul palestinian de Externe, Riad al-Malki, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a declarat miercuri pentru AFP ca Ierusalimul "nu este de vanzare", ca reactie la amenintarea presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar de 300 milioane de dolari acordat de SUA daca palestinienii refuza sa reia negocierile cu Israelul,…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa” posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP."Multi…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles.Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a criticat, la summitul UE de la Bruxelles, refuzul unor state central si est-europene de a primi extracomunitari, subliniind ca la nivelul Uniunii Europene nu poate exista doar "solidaritate selectiva". - continua -

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat marti noi atacuri la adresa Coalitiei de Guvernare, sustinand ca ar trebui sa se renunte la modificarea legilor justitiei, intrucit prin acest lucru s-ar incerca "punerea sub control a Justitiei cu o tusa groasa catre procurori". "Alianta PSD - ALDE impinge…

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, apreciaza ca seful statului "are noroc", avand in vedere boomul economic care se inregistreaza in Europa, dar are si o responsabilitate uriasa in privinta pozitionarii Romaniei in interiorul UE in perioada urmatoare."Va pot spune ce am avut eu in…

- Miniștrii de Finanțe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, la Bruxelles, in incercarea de a pune la punct o lista neagra a paradisurilor fiscale, care ar urma sa conțina aproximativ 20 de nume, o premiera pentru UE, informeaza AFP. Aceasta lista este așteptata cu…

- Modicarea legilor Justiției nu a atras numai nemulțumirea partenerilor NATO. Semnale vin și de la Bruxelles ca lucrurile nu vor fi lasate așa nici de oficialitațile Uniunii Europene. La București insa in arcul Puterii, prea puțin conteaza avertismentele Vestului. Dupa o repliere…

- Summitul Parteneriatului Estic care a avut loc saptamâna trecuta la Bruxelles a redat un suflu nou în aspirațiile europene ale Republicii Moldova și acest lucru a fost cel mai important. Totodata, Declarația summitului conține doar teze pozitive atunci când se refera la Moldova.…

- Republica Moldova trebuie sa efectueze o serie de reforme in sectorul bancar și financiar pentru a primi din partea Uniunii Europene asistența macrofinanciara in valoare de 100 de milioane de euro. Acest fapt este menționat intr-un comunicat al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) referitor la rezultatele…

- "Nu vrem sa fie o granita stricta, dar Marea Britanie va parasi uniunea vamala si piata unica. Nu putem obtine un raspuns final la intrebarea irlandeza pana cand nu vom avea o idee despre situatia finala si pana cand nu vom avea discutii cu Uniunea Europeana cu privire la situatia finala, un lucru…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri…

- Vineri are loc, la Bruxelles, cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic. La doi ani distanta de la ultima reuniune care a avut loc la Riga, in 2015, Republica Moldova pare ca s-a impleticit atunci cand, in decembrie 2016, si-a ales in fruntea tarii un presedinte pro-rus. Mai poate fi, in aceste…

- Invitat de marca astazi, la Fabrika. In platou va veni ambasadorul Uniunii Europene la Chisinau, domnul Peter Michalko.Excelența Sa va discuta cu realizatorul Cristian Tabara despre relatia Moldovei cu UE, in contextul apropierii summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles.

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a demisionat din PSD. El a facut anunțul intr-o postare pe pagina de Facebook, in care il acuza pe ”liderul PSD, Liviu Dragnea ca impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar”. ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla…

- Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati pentru opiniile lor politice, iar extradarea nu ar trebui sa fie permisa. Potrivit unor surse judiciare citate de presa belgiana, procuratura din Belgia a facut…

- Mii de tone de nisip și prundiș au fost extrase din cariere care, oficial, nu exista. Beneficiarii sunt oameni de afaceri, care au prejudiciat statul cu milioane de lei, scriu jurnaliștii de la Rise Molodva. Autoritațile se judeca in instanța sau strang din umeri in fața ilegalitaților.

- Taxa auto, o poveste fara sfârșit. Statul român i-a jecmanit pe șoferii români de 6,4 miliarde lei cu așa-numitul timbru de mediu și cu alte sume uriașe percepute ca taxe auto, care au fost declarate ilegale de instanțele europene.

- Peste 20 de țari membre ale Uniunii Europene au semnat luni un set de documente de intenție privind cooperarea militara consolidata, cu obiective-cheie și proiecte ambițioase destinate sa faca sa avanseze „Europa Apararii”. În cadrul unei ceremonii la Bruxelles, miniștri…

- Douazeci și trei de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat luni, la Bruxelles, fața de o cooperare extinsa in domeniul securitații, punand bazele unei așa-numite uniuni a apararii europene, transmite dpa. Miniștrii afacerilor externe și ai apararii din 23 de țari…

- Sute de manifestanti separatisti catalani, reuniti duminica la Bruxelles, au cerut Uniunii Europene sa „apere democratia“ din Catalonia, in numele „valorilor care au stat la baza fondarii Europei“, transmite dhnet.be.

- Președintele Comisiei Europene a indemnat Europa sa ia atitudine impotriva separatismului, in contextul in care Spania se confrunta cu o criza fara precendent in urma referendumului din Catalonia, relateaza Reuters. „Naționalismele sunt o otrava care impiedica Europa sa conlucreze”, a spus Jean-Claude…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- La initiativa Frantei si Germaniei, dar si in contextul Brexitului, 20 de state membre ale Uniunii Europene (UE) vor semna lunea viitoare la Bruxelles un pact de aparare menit finantarii si dezvoltarii infrastructurii militare comune, transmite Reuters online.

- Guvernul catalan, mutat la Bruxelles Carles Puigdemont, premierul destituit al Cataloniei, a afirmat marti, in prima conferinta sustinuta in afara Spaniei, ca nu se afla in Belgia pentru a solicita azil politic, in contextul in care un oficial guvernamental belgian a semnalat aceasta posibilitate,…

- Pentru ca un cetațean european sa poata cere azil in Belgia trebuie sa existe semnale clare de persecuție, și nici aceasta condiție nu este suficienta, pentru ca in plus este nevoie ca cel persecutat sa se afle in imposibilitatea de a fi aparat in propria sa țara, a explicat Dirk Van den Bulcke la…