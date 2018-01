Mahmoud Abbas, mişcare surpriză privind Palestina Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia EFE un purtator de cuvant al lui Abbas.



Conform acestui purtator de cuvant, Xavier Abu Eid, in cadrul vizitei pe care Abbas o va efectua la Bruxelles pe 22 ianuarie, 'unul din punctele cele mai relevante de pe agenda sa va fi reprezentat de intalnirile cu ministrii europeni de externe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Potrivit MAE, in 31 decembrie doi cetateni romani au fost evacuati, in siguranta, din Yemen pe traseul Aden - Amman - Bucuresti. Pe tot parcursul deplasarii, cei doi romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea,…

- Omul Anului 2017 la Radio Romania International Marea jucatoare româna de tenis Simona Halep, devenita numarul 1 mondial, a fost desemnata "Omul Anului 2017 la RRI", în cadrul traditionalei anchete de opinie lansate printre ascultatorii si utilizatorii de Internet din lume ai…

- Ministrul palestinian de externe, Riad Malki, a anuntat joi ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va cere la apropiatul summit al Ligii Arabe boicotarea tarilor care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro. Malki a precizat ca palestinienii…

- Malki a precizat ca palestinienii vor face apel la cinci tari arabe sa aplice Rezolutia summitului Ligii Arabe din 1980 privind boicotarea acelor guverne care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Se asteapta ca Liga Araba sa aiba o conferinta ministeriala pe 6 ianuarie 2018 la…

- Liderul separatist catalan, aflat în exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este „un rezultat pe care nimeni nu îl poate discuta”. Prim-ministrul spaniol…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Cei 28 de lideri din Uniunea Europeana au afirmat joi ca pozitia UE privind statutul Ierusalimului ramane neschimbata dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul sfant drept capitala a Israelului.

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a afirmat duminica, intr-un interviu acordat postului american CNN, ca razboiul din Yemen este "stupid", contrar, in opinia sa, chiar intereselor tarilor angajate si si-a exprimat speranta ca interventia lui Donald Trump va facilita livrarea…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, italianca Federica Mogherini, a declarat vineri la Bruxelles, dupa o intrevedere cu omologul sau iordanian Aymane Safadi, ca UE nu va renunta obiectivul crearii unui stat al palestinienilor. Reactia sa vine in contextul furiei declansate de presedintele…

- Vineri, 8 decembrie, la Chișinau urmeaza sa fie inaugurat Oficiul de Legatura al NATO, informeaza NOI.md. La ceremonie va participa și premierul Pavel Filip. Dupa aceasta, prim-ministrul si secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, vor sustine o conferinta de presa. NOI.md reamintește ca,…

- Patriarhi si sefi ai bisericilor locale din Ierusalim au redactat o scrisoare speciala adresata presedintelui american Donald Trump pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la intentia lui de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si eventual de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la…

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- Statutul orașului Ierusalim nu poate fi soluționat decât printr-o 'negociere directa' între israelieni și palestinieni, a declarat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la scurt timp dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a informat marti pe regele Abdallah al II-lea al Iordaniei despre intentia sa de a transfera, la Tel Aviv, Ambasada Statelor Unite in Israel, a anuntat palatul regal, relateaza AFP.Palatul a precizat intr-un comunicat ca Trump l-a sunat pe suveranul iordanian,…

- ''Președintele Mahmoud Abbas a fost apelat telefonic de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care l-a notificat in legatura cu intenția sa de a muta ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim'', a afirmat Rudeinah intr-o declarație. Aceasta nu precizeaza cand ar urma sa fie pusa in aplicare…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marți la Bruxelles cu omologii sai din UE și NATO pentru a afișa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar și pentru a incerca sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include 3 capitale europene - Bruxelles, Viena si Parisul (Franta). Turneul sefului diplomatiei americane are loc intr-un moment in care au aparut zvonuri privind o posibila demitere a acestuia de catre presedintele…

- Dr. Theodore Roosevelt Malloch, un apropiat al președintelui Donald Trump, propus pentru a fi ambasadorul SUA in UE, a dat un interviu celebrului ”Info Wars” al lui Alex Jones, o televiziune americana care apara valorile conservatoare, in care vorbește despre Romania. Ted Malloch cunoaște situația…

- Circa sapte milioane de angajati romani vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor in urma masurilor fiscale adoptate de Guvernul Tudose, scrie publicatia Financial Times. 0 0 0 0 0 0 Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit miercuri seara la Bucuresti, avionul sau facand o oprire tehnica la intoarcerea din turneul asiatic, unde l-a insotit pe presedintele SUA Donald Trump. Conform unor surse diplomatice, ministrul de Externe Teodor Melescanu ar urma sa aiba o intrevedere…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Cooperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters. Trump si Putin vor participa la Summit-ul APEC care se va desfasura in…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat joi ca nu a fost luata inca nicio decizie daca președintele Donald Trump va avea discuții oficiale cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul APEC, programat sa aiba loc in zilele de 10 și 11 noiembrie in Vietnam, relateaza Reuters. …

- Miniștrii apararii din țarile membre ale NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre intarirea misiunii Alianței in Afganistan, revizuirea structurii de comanda a organizației ca raspuns la amenințarile rusești și despre criza nord-coreeana, relateaza agenția dpa. Reuniunea…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Președintele american Donald Trump lauda lupta anticorupție din Arabia Saudita și mișcarea viitorului rege, care și-a consolidat puterea prin arestarea prinților și a miniștrilor, scrie BBC News. Faptul ca Trump aproba acțiunile moștenitorului tronului saudit este un nou pas in cimentarea relației americana-saudita…

- Intr-o declaratie data luni, Bahram Qassemi, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe iranian, a sustinut ca acuzarea Iranului, de catre coalitia angajata in conflictul cu rebelii huthi din Yemen, a fost "malitioasa, iresponsabila, destructiva si provocatoare". "Sauditii care nu au…

- Carles Puigdemont nu a sosit in Belgia la invitatia guvernului acestei tari, a sustinut marti premierul Charles Michel. El a precizat ca presedintele catalan destituit "va fi tratat la fel ca oricare cetatean european, cu aceleasi drepturi si indatoriri, nici mai multe, nici mai putine".…

- Premierul belgian a precizat ca președintele catalan destituit 'va fi tratat la fel ca oricare cetațean european, cu aceleași drepturi și indatoriri, nici mai multe, nici mai puține', transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres. 'Guvernul belgian nu a intreprins nicio masura pentru a-l incuraja…

- Parinții unor copii inscriși la școala europeana de la Bruxelles se plang de calitatea slaba a noii invațatoare de la clasa a IV-a, care nu vorbește bine nicio limba straina. Parinții spun ca invațatoarea Iulia Dragomir, din satul Capațanești, din județul Buzau, venita in toamna din Romania, comunica…

- Andrej Babis este supranumit „Trump al Cehiei”, fiind al doilea cel mai bogat om din țara sa. Mișcarea populista ANO pe care acesta o conduce a reușit sa caștige detașat alegerile parlamentare, in contextul in care cehii și-au pierdut increderea in clasa lor politica, relateaza agenția France Presse.…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a aparat miercuri acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul si a considerat "absolut esential" ca acesta sa fie mentinut, transmite EFE. "Este absolut esentiala, in opinia mea, pastrarea acordului, pentru pace si stabilitate", a raspuns Guterres, la o intrebare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atentionat vineri, intr-un interviu acordat AFP de la sediul Aliantei din Bruxelles, impotriva unei interventii militare in Coreea de Nord, care ar avea 'consecinte devastatoare'. 'Folosirea fortei militare ar avea consecinte devastatoare, cred…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat vineri, intr-un interviu acordat AFP de la sediul Alianței din Bruxelles, impotriva unei intervenții militare in Coreea de Nord, care ar avea 'consecințe devastatoare'. 'Folosirea forței militare ar avea consecințe devastatoare,…

- Ministerul Securitații Interne din Statele Unite va fi condus de o femeie. Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a propus-o pentru aceasta functie pe Kirstjen Nielsen. Ea are 45 de ani, este specialist in securitate cibernetica.

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei, și principele Radu au efectuat, in perioada 8-11 octombrie, o vizita in Regatul Hașemit al Iordaniei, cea mai ampla vizita externa a Familiei regale din anul 2017. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Majestații Sale Regelui Mihai…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a cerut armatei americane sa se pregateasca pentru eventualitatea unei „soluții militare“ în criza declanșata de testele nucleare și balistice ale regimului de la Phenian. O sursa din armata britanica a dezvaluit ca și comandanții…