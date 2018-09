Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, le-a refuzat joi Statelor Unite rolul de mediator unic in Orientul Mijlociu, acuzandu-l pe presedintele american, Donald Trump, ca pune "in pericol" solutia cu doua state, israelian si palestinian, relateaza AFP. "Cu toate deciziile sale, guvernul american a revenit asupra tuturor angajamentelor pe care si le-a asumat anterior si chiar a pus in pericol solutia cu doua state", a declarat Mahmoud Abbas de la tribuna Adunarii Generale a ONU. "Statele Unite actioneaza ca mediator, dar le vedem acum cu alti ochi", a mai spus el, amintind recunoasterea…