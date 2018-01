Mahmoud Abbas: Israel a pus capat acordurilor de la Oslo. Proiectul lui Trump pentru pace in Orientul Mijlociu este palma secolului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat, duminica, la Ramallah, ca eforturile lui Donald Trump pentru pace in Orientul Mijlociu sunt “palma secolului”. Abbas a mai spus ca Israelul a pus capat prin actiunile sale acordurilor de pace de la Oslo, relateaza AFP.

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat duminica seara ca Israelul a pus capat acordurilor de la Oslo, din 1993, privind autonomia palestiniana, informeaza AFP. "Eu zic ca nu mai exista Oslo", a declarat Abbas la o reuniune a Consiliului Central al Organizatiei pentru Eliberarea…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII…

- Desemnat de socrul sau, Donald Trump, sa stabileasca strategia Casei Albe pentru deblocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, Jared Kushner și-a extins spectaculos relațiile de afaceri cu instituțiile...

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) a declarat miercuri pentru AFP ca Ierusalimul "nu este de vanzare", ca reactie la amenintarea presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar de 300 milioane de dolari acordat de SUA daca palestinienii refuza sa reia negocierile cu Israelul,…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Aproximativ 30 de persoane au stat tacute timp de cateva minute, tinand in mana lumanari, intr-o piata aflata in apropierea Bisericii Nasterii Domnului din Betleem, dupa care au dat foc la mai multe pancarte. "Betleemul ureaza bun venit mesagerilor pacii, nu mesagerilor razboiului", se putea…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri Israelul drept "stat de ocupație" și "terorist", într-un discurs susținut în deschiderea summitului extraordinar al liderilor lumii musulmane, axat pe recunoașterea

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, luni, ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului destabilizeaza situatia in Orientul Mijlociu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate si conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranta cetatenilor nostri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a oferit asigurari ca Ierusalimul nu va fi impartit, sugerand ca o parte a orasului ar putea intra sub control palestinian in urma negocierilor, acuza Zeev Elkin, un membru al Guvernului Benjamin Netanyahu, afirmand ca Israelul nu va accepta niciun fel de divizare.

- Presedintele american Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anuntand recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele american Donald Trump a declansat furia palestinienilor si un val de dezaprobare chiar si dincolo de Orientul Mijlociu, recunoscand Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care se afla in contrast cu politicile predecesorilor sai.

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu și risca sa radicalizeze poziția palestinienilor și puterilor arabe. ”Am hotarat ca este timpul…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau palestinian Mahmoud Abbas cu privire la „intentia sa de a transfera Ambasada Statelor Unite“ in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat conducerea Autoritatii Palestiniene marti, in urma unei convorbiri telefonice intre cei doi lideri,…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca va permite declasificarea dosarelor referitoare la asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy. Dosarele JFK ar urma sa fie deblocate de Arhivele Nationale ale SUA in 26 octombrie, insa presedinte poate decide eventuala amanare,…