Stiri pe aceeasi tema

- București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite județe din țara, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piața muncii in 2018 realizat de Syndex și citat de…

- Echipa A.C.S. Atomic Blaj, formata din Tudor Balu si Cristian Balau, coordonata de profesorul Dan Balu, a obținut locul secund la Campionatul Național volei pe plaja, categoria Speranțe, competiție gazduita de Complexul Studențesc Tei din București, in cursul saptamanii trecute. Cei doi voleibaliști…

- Judetul Salaj se afla pe locul al II-lea in ceea ce priveste numarul imbolnavirilor cu rujeola. Nu mai putin de 36 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate, in judet, in ultima saptamana, in crestere comparativ cu saptamana precedenta. Potrivit ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere…

- Jurnalisti din TVR critica faptul ca la Jocurile Olimpice Europene de la Minsk se afla doar presedintele TVR Doina Gradea, alaturi de delegatia oficialilor din Ministerul Tineretului si Sportului, nu si reporteri. In timp ce oficialii sunt la fața locului, evenimentul e comentat din studiourile de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa consultarile cu partidele, ca marea majoritatea a partidelor parlamentare sunt de acord ca rezultatul referendumului trebuie implementat asa cum a votat poporul. Presedintele a anuntat ca a decis sa invite partidele politice parlamentare sa semneze…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, va participa miercuri la o conferinta organizata cu ocazia "Bucharest CyberDrill". Potrivit ministerului de resort, "Bucharest CyberDrill" reprezinta un eveniment organizat cu sprijinul Centrului de raspuns la incidente…

- Expozitia imobiliara cu cel mai mare numar de dezvoltatori - expozanti, care va avea loc in perioada 17 - 19 mai, in incinta parcarii BricoDepot Baneasa, va cuprinde circa 22.000 de locuinte, aproximativ jumatate din cererea de locuinte noi din Capitala si imprejurimi, releva organizatorul evenimentului,…

- Științele mediului și ale vieții, schimbarile climatice, astrofizica, nanotehnologii, inginerie, inteligența artificiala, robotica, comunicarea științei, dezvoltarea carierelor și gandirea antreprenoriala sunt temele propuse in acest an elevilor de liceu, pe durata celor doua saptamani petrecute in…