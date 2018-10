Stiri pe aceeasi tema

- Magura Cisnadie a invins Slavia Praga cu 28-25 (16-12) in mansa tur a Cupei EHF – turul 2. Partida s-a jucat in Romania si a insemnat debutul reprezentantei Sibiului in cupele europene. Returul va avea loc tot la Cisnadie, duminica, de la ora 11:00.

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat fara emotii in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, dupa doua victorii obtinute in fata echipei cehe Talent Robstav MAT Plzen. ”Delfinii” tocmai au parcurs si cea mai buna saptamana a sezonului, cu trei...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a trecut cu o dubla victorie de Talent Robstav MAT Plzen, din Cehia, in turul doi al Cupei EHF. Ambele partide s au desfasurat la Constanta. Sambata, HC Dobrogea Sud s a impus cu 28 21 15 15 , iar in aceasta seara a castigat cu 29 23 14 13 , trupa…

- Steaua București a trecut, duminica, la Chiajna, in prima manșa din turul al doilea preliminar al Cupei EHF, de vicecampioana Israelului, Maccabi Srugo Lezion, cu 25-23. Handbaliștii antrenați de Ovidiu Mihaila și-ar fi dorit o victorie la mai multe goluri, dar au intalnit un adversar redutabil. ...

- Romania U17 s-a impus in meciul cu Lituania, 4-0, și s-a calificat la Turul de elita. Stoica, Munteanu, Pitu și capitanul Dragușin, marcatori in 4-0 cu Lituania, au calificat generația U17 la competiția din martie 2019. O faza creata pe stanga, finalizata de Stoica, și o reușita a varfului Munteanu…

- Victoria cu Varazdin, 26-25, in meciul tur din Croația, conferea Stelei prima șansa la calificarea in turul secund al Cupei EHF. Avand in fața o echipa cu o medie de varsta de 21 de ani, "militarii" au avut ceva emoții in prima parte a meciului, insa in cele din urma s-au impus cu 29-25 și merg mai…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti s-a calificat in turul al doilea al Cupei EHF, dupa ce a invins, duminica, pe teren propriu, formatia croata GRK Varazdin, cu scorul de 29-25 (14-11), si in mansa retur din primul tur al competitiei, potrivit News.ro.

- Steaua Bucuresti a salvat ziua handbalului masculin, dupa ce a castigat cu 26-25 pe terenul echipei croate Varazdin, in turul 1 al Cupei EHF – mansa tur. Partida retur va avea loc peste o saptamana, la Chiajna. Ceva mai devreme, in aceeasi faza a competitiei, Potaissa Turda a fost...