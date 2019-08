Stiri pe aceeasi tema

- Annemarie Huber-Hotz, prima femeie șef al Guvernului Elvetiei a murit la vârsta de 70 de ani din cauza unei insuficiente cardiace, a anuntat vineri seara autoritatile de la Berna, informeaza Mediafax citând Reuters. Huber-Hotz a fost aleasa cancelar federal în 1999, dupa ce a activat…

- Actorul american Rip Torn, câstigator al premiului Emmy pentru rolul Artie, un producator TV incisiv pe care l-a interpretat în serialul de comedie HBO "The Larry Sanders Show", a murit marti la vârsta de 88 de ani, relateaza Reuters si dpa. Rip Torn, care a aparut…

- O fetita in varsta de 11 ani din Romania s-a inecat in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, iar prietena ei in varsta de 10 ani este internata in stare grava la spital. Cele doua copile se aflau la o petrecere aniversara, cand una dintre ele a alunecat in apa, iar cealalta a sarit sa o salveze..

- Doua fetițe din Romania au cazut miercuri in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, in timp ce participau la o petrecere, iar una dintre victime, in varsta de 11 ani, a murit sambata pe patul de spital, in timp ce a doua este in continuare in stare grava, informeaza publicația La Vanguardia prealuta…

- Fostul presedinte islamist al Egiptului, Mohamed Mursi, a murit luni la scurt timp dupa ce lesinat in sala de judecata, a anuntat televiziunea de stat din Egipt, citata de Reuters. Mursi, o figura marcanta in Fratia Musulmana a fost primul presedinte al Egiptului ales democratic dupa Primavara Araba,…

- Mohamed Morsi, care provine din miscarea islamista Fratii Mulsumani, a devenit in 2012 primul presedinte liber ales din istoria Egiptului, la un an de la "Revolutia de pe Nil" si indepartarea de la putere a predecesorului sau Hosni Mubarak. El a fost, la randul sau, indepartat de la putere, un an mai…

- Dimitri Irinciuc, in varsta de 39 de ani, și prietenul lui, Andrei C, in varsta de 32 de ani, au fost loviți in plin, vineri seara, pe o șosea din Italia de o mașina. Cei doi bicicliști romani circulau pe o strada din Tocco di Casauria, in regiunea Abruzzo, cand au fost spulberați de un șofer neatent.…

- Judith Kerr, o celebra scriitoare de literatura pentru copii, autoarea seriei de carti "Mog" si a unor volume precum "The Tiger Who Came to Tea" ("Tigrul care a venit la ceai"), a murit la varsta de 95 de ani dupa o scurta suferinta, au anuntat joi reprezentantii editurii HarperCollins, citati de…