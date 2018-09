Stiri pe aceeasi tema

- Magantul american de presa Ted Turner, fondatorul postului CNN, a dezvaluit, într-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica, faptul ca sufera de dementa cu corpi Lewy, o maladie neurodegenerativa, relateaza AFP.

- Magantul american de presa Ted Turner, fondatorul postului CNN, a dezvaluit, intr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica, faptul ca sufera de dementa cu corpi Lewy, o maladie neurodegenerativa, relateaza AFP.

- Fondatorul CNN Ted Turner, in varsta de 79 de ani, a declarat ca a fost diagnosticat cu dementa de tip Lewy Body in cadrul unui interviu acordat postului CBS si explica cum fosta sa sotie, actrita Jane Fonda, a ucis visul sau de a candida la functia de presedinte, informeaza Daily Mail.

- Miliardarul american Ted Turner, fondator al postului de televiziune CNN, a dezvaluit ca sufera de o forma de dementa care ii provoaca stari de epuizare si pierderi de memorie, informeaza Reuters. Ted Turner, in varsta de 79 de ani, a anuntat intr-un interviu pentru postul de televiziune…

- Unul dintre veteranii actoriei, Frank Parker, a pierdut lupta cu boala Parkinson xi cu dementa, la varsta de 79 de ani. Actorul s-a stins din viatE acum 10 zile, in urma unor complicatii, in Vacaville, California.

- Veste-șoc pentru Familia Regala britanica! Boala de care sufera Prințul Charles este mult mai grava decat s-a crezut, inițial, iar zvonurile circula cu repeziciune dintr-o parte in alta. Conform unor surse, prințul Charles ar suferi chiar de boala Alzheimer. Aceasta boala il face incompatibil cu sarcinile…

- Actorul american Alan Alda, in varsta de 82 de ani si cunoscut ca „Hawkeye“ Pierce din serialul „M*A*S*H“, a anuntat ca sufera de Parkinson. Alan Alda, in anul 2015 Alan Alda a facut anuntul printr-un mesaj amuzant postat pe Twitter: „Am decis ca este momentul ca lumea sa stie ca am Parkinson si sa…

- Actorul rus Vladislav Zhukovsky a murit la varsta de 75 de ani, dupa ce a luptat mai mult timp cu o boala necruțatoare. Anunțul a fost facut de iubita lui, insa nu a precizat cauza exacta a...