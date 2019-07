Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul miliardarului indian V.G. Siddhartha, proprietarul lantului de cafenele Coffee Day, unul dintre cele mai mari din lume, a fost descoperit pe malul unui rau din sudul tarii, a anuntat miercuri Politia locala, care investigheaza un posibil caz de sinucidere, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Cadavrul miliardarului indian V.G. Siddhartha, proprietarul lantului de cafenele Coffee Day, unul dintre cele mai mari din lume, a fost descoperit pe malul unui râu din sudul tarii, a anuntat miercuri Politia locala, care investigheaza un posibil caz de sinucidere,

- Chung Doo-un a fost viceprimar al orasului Seul in perioada 2000-2003. Politicianul avea 62 de ani. Politia a fost alertata de sotia acestuia, care a gasit un bilet in casa, iar primele concluzii ale oamenilor legii au fost ca Chung s-a sinucis. Pe retelele de socializare au aparut insa semne…

- Un cunoscut vlogger s-a sinucis in New York, dupa ce in ultimul sau videoclip publicat pe Youtube a anunțat ca-și va lua viața. Youtuber-ul Etika a urcat ultimul sau videoclip pe platforma in urma cu șase zile, iar de atunci a fost dat disparut. Cadavrul sau a fost descoperit de poliția din New York…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit, marți seara, in jurul orei 21.45, cu o autospeciala de descarcerare, pentru deblocarea unei uși de apartament, situate pe Bulevardul 1 decembrie 1918. In interiorul locuinței a fost gasit trupul fara viața al unui barbat de 68 de ani. Potrivit IPJ,…

- Doua masini s-au lovit pe strada Uzinelor din Capitala, dupa ce un sofer a facut o manevra gresita.Potrivit politiei, un sofer de 48 de ani, care se afla la volanul unui Fiat, a vrut sa faca o manevra de virare la stanga, nu a cedat trecerea, si s-a tamponat cu un Opel, la

- Descoperire macabra, joi, in pasul Rotunda, unde un barbat a fost gasit fara suflare, pe un drum forestier. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au putut face altceva decat sa constate decesul. Un barbat in varsta de aproximativ 38 de ani a fost gasit pe un drum forestier in Pasul Rotunda.…

- Politia din Cipru a descoperit intr-un lac cadavrul unei persoane despre care considera victima criminalului in serie din Cipru și ca este fiica de 8 ani a buzoiencei Livia Florentina Bunea Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime.…