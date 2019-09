Magistraţii s-au revoltat. Partidul la putere le elimină imunitatea In proiectul publicat in weekend pe pagina sa de internet, Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la putere, propune eliminarea imunitatii judecatorilor si procurorilor de a fi inculpati in proceduri penale.



Decizia va necesita modificarea Constitutiei. In prezent, un judecator nu poate fi arestat sau gasit vinovat penal fara consimtamantul acordat de o instanta.



"Abolirea imunitatii intr-o situatie in care procuratura este subordonata politic ar slabi garantiile independentei sistemului judiciar", a declarat pentru DPA purtatorul de cuvant al asociatiei judecatorilor Iustitia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

