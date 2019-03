Magistratii romani sesizeaza pentru a patra oara CJUE cu intrebari privind MCV si sectia Adinei Florea

Stiri pe aceeasi tema

- Posibilitatea de savarsire a unor abuzuri - in special prin presiuni si timorari ale magistratilor - din partea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie este evidenta, in conditiile inexistentei unor mijloace de control ierarhic din afara acestei sectii, iar controlul judecatoresc este…

- Președintele Klaus Iohannis participa la prezentarea raportului privind activitatea desfașurata in 2018 de Ministerul Public. In cadrul ședinței, procurorii poarta banderole albe, in semn de protest fața de modificarile aduse Legilor Justiției. PRINCIPALELE DECLARAȚII FACUTE DE PREȘEDINTELE KLAUS IOHANNIS…

- Președintele Klaus Iohannis cere Guvernului abrogarea ordonanței de urgența prin care au fost modificate legile justiției, pe care o considera un nou atac la adresa justiției independente. „Președintele României solicita Guvernului abrogarea de îndata a OUG nr. 7/2019 și implementarea…

- Frans Timmermans, vice-președintele Comisiei Europene, i-a trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului Viorica Dancila, exprimandu-și dezamagirea cu privire la Ordonanța de Urgența care modifica legile Justiției. Timmermans scrie in scrisoarea transmisa pe 22 februarie ca problema ordonanțelor…

- Curtea de Apel Bucuresti a dcis sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a se stabili daca recomandarile MCV sunt obligatorii pentru Romania, daca CCR poate da garantii suplimentare in dauna dreptului comunitar si daca modul de numire a procurorilor din cadrul Sectiei de investigare…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin procurorul general al Romaniei, este dat in judecata de doua asociatii profesionale ale magistratilor. Scopul: blocarea functionarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si sesizarea Curtii de Justitie a UE, pe tema obligativitatii…

- Tribunalul Olt a luat, marți, o decizie in premiera si a admis cererea Asociației Forumul Judecatorilor din Romanie de a sesiza Curtea de Justiție a UE pentru a spune daca cerințele MCV sunt obligatorii pentru Romania.Cererea a fost formulata in cadrul procesului in care asociația contesta…