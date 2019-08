Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile speciale vor fi impozitate printr-un sistem gradual, a decis Executivul, care urmeaza sa adopte prevederea in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. Astfel, pensiile vor fi impozitate, gradual, intre 10 și 50%, la cuantumuri diferite, conform actului normativ pregatit de Guvern. Masura ar…

- Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului un pachet de masuri care va reglementa inclusiv situatia pensiilor speciale, menirea acestuia fiind de a asigura o mai eficienta cheltuire a banului public, a declarat miercuri la Romania TV Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor.

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici.…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- Numarul de case de marcat cu jurnal electronic instalate la firme a ajuns la circa 400.000, jumatate din totalul firmelor care ar trebui, conform estimarilor Guvernului, sa aiba astfel de aparate. Stocuri la distribuitori sunt suficiente, insa ritmul noilor instalari a incetinit atat de mult, incat…

- Reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) anunta ca vor merge, saptamana viitoare, la Guvern, pentru a se intalni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru a gasi solutii pentru iesirea din riscul de faliment al administratiei publice locale, noteaza…

- Trei asociatii ale magistratilor socheaza printr-un comunicat de presa in care solicita guvernului masuri urgente pentru schimbarea unor prevederi legislative in domeniul organizarii judiciare. Interzicerea interventiei guvernului in acest domeniu a ficut obiectul celei de-a doua intrebari de la…