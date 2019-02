Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…

- DNA a postat pe site-ul instituției un mesaj de protest fata de OUG pe legile justitiei. Procurorii au decis, in Adunarea Generala, printre altele, sa sustina solicitarea Parchetului de sesizare a Avocatului Poporului si sa sesizeze ei insisi GRECO, cu privire la modul cum OUG va afecta eficienta anchetelor.…

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, suspendarea activitatii, in perioada 26 februarie - 8 martie, intre orele 08,00 - 12,20, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile Justitiei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in acest interval…

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, suspendarea activitatii, in perioada 26 februarie – 8 martie, intre orele 08,00 – 12,20, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile Justitiei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in acest interval de timp vor…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara se pregatesc sa-și suspende activitatea in semn de protest fața de modificarile legislative aduse de cea mai recenta Ordonanța de Urgența a Guvernului. „In ziua de 21 februarie 2019, la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, s-a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, sa excluda mai multe probe din dosarul in care Elena Udrea si Dan Andronic au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, respectiv marturie mincinoasa. Decizia ICCJ este definitiva, instanta solicitand DNA sa precizeze…

- Cutea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea dispozițiilor naționale privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curții Supreme. La 3 aprilie 2018 a intrat in vigoare noua lege poloneza privind Curtea Suprema (denumita in continuare „Legea…