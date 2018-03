Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte, marti, decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru…

- Judecatoria Constanta a constatat nelegalitatea Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr. 58 12.03.2013 Pe cale de consecinta, instanta a dispus obligarea Asociatiei Arhivistilor si Prietenilor Arhivelor "Ovidiusldquo; Constanta la restituirea sumei de 42.500 de lei catre bugetul local al Judetului…

- Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat miercuri, la bilantul Parchetului General, ca magistratii nu trebuie sa aiba atitudini care sa lase loc de suspiciune si a remarcat ca bilantul Inspectiei Judiciare arata cresterea abaterilor savarsite cu rea-credinta.…

- Dosarul Campusului Social Henri Coanda a fost amanat ieri pentru data de 27 martie. In cauza, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si omul de afaceri Avraham Morgenstern. Dosarul se afla pe…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- Emotii uriase pentru Victor Ponta si Dan Sova! Inalta Curte a amanat pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari pana pe 20 martie 2018, potrivit ziare.com Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Procurorul DNA a cerut marti, la instanta suprema, unde s-a judecat ultimul termen al dosarului Turceni-Rovinari, pedeapsa cu executare pentru fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, ambii fiind acuzati de fapte de coruptie.

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul „Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta. In cazul lui Sova, procurorii…

- DNA a cerut marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.

- Procurorii au cerut marti, la ultimul termen in procesul “Turceni – Rovinari”, pedepse cu inchisoarea pentru fostul premier Victor Ponta si pentru Dan Sova, acuzati de fapte de coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, transmite News.ro . In cazul lui Sova, procurorii DNA a solicitat…

- Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua la Inalta Curte cu pledoariile avocatilor. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lu Victor Ponta pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- Lovitura dura pentru fostul premier Victor Ponta, dar si pentru fostul ministru Dan Sova. La ultimul termen de judecata din dosarul Turceni Rovinari, procurorii au cerut la Inalta Curte de Casatie si Justitie ani grei de inchisoare pentru cei doi.Potrivit Romania TV, procurorii ar fi cerut …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.La termenul anterior, Dan Sova a cerut ca dezbaterile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. La termenul anterior, Dan Sova a cerut…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Victor Ponta a fost audiat, luni, a Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita. In dosar, fostul deputat este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand radarul e verificat și omologat de autoritați pentru a intra pe piața, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curți de Casație și Justiție citata de Avocatnet.ro . Asta inseamna ca șoferii nu se pot prevala de ele pentru a contesta…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, va redeschide azi dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este banuit de luare de mita trei infractiuni , abuz in serviciu, daca functionarul…

- Liderul PSD urmeaza sa dea ochii cu judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, Liviu Dragnea va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul referitor la ceea ce procurorii considera a fi doua angajari fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)Teleorman.…

- La interviurile DC News, deputata ALDE Steluța Cataniciu a comentat acest subiect. "Domnul Ludovic Orban, avand acel dosar instrumentat de catre DNA, și fiind in faza de recurs, nu cred ca se simte foarte confortabil sa aiba o poziție corecta cu privire la Direcția Naționala Anticorupție.…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii, a declarat, luni, ca procurorul sef DNA, Laura Codrut Kovesi, ar trebui sa-si dea demisia, declaratia sa fiind legata de dezvaluirile facute recent de fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mihaiela Iorga. „Dupa ceea ce am vazut…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se desfasoare…

- Firma de avocatura RTPR Allen & Overy a castigat irevocabil in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie respingerea solicitarii de restituire a terenului pe care se afla magazinul Profi din centrul Clujului, dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre rejudecare si patru solutionari in…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii".Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat de…

- Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari…

- Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Inalta Curte de Casație…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins recursul formulat de primarul orasului Sebis, Gheorghe Feies, impotriva hotararii Curtii de Apel Timisoara care l-a declarat incompatibil, intr-un proces cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Citeste si: Premierul interimar INTOARCE…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat marti ca nu a auzit niciodata de Eugen Stan, politistul acuzat de pedofilie. Prezent la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Oprea a fost intrebat de jurnalisti daca a auzit de Eugen Stan in perioada in care a fost ministru de…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Unul dintre avocatii din Constanta a lui Radu Mazare ne a precizat ca a aflat astazi, o data cu presa si cu toata lumea despre plecarea din tara a clientului sau. "Nu stim cand a parasit tara. Ultima oara ne am intalnit pe 19 decembrie, in procesul de la Inalta Curtea de Casatie si Justitie. De atunci,…

- Radu Mazare Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Se pare ca, de data asta, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula din Oceanul Indian. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se preznte…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Citește…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…