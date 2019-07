Magistraţii în grevă Din cauza protestului magistratilor si personalului auxiliar de la Tribunalul Gorj, de ieri si pana in data de 17 iulie sedintele vor incepe doar de la ora 10. Actiunea este o forma de protest fata de hotararea de guvern conform careia magistra... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de la Serviciul Județean de Ambulanța Gorj, care a fost concediat in septembrie 2018 pentru ca nu a vrut sa transporte victima unui accident la un spital din București, a fost reangajat. Pacientul a murit la cateva zile dupa accident. Ambulanțierul a fost reangajat in baza unei hotarari a Tribunalului…

- Procesul CE Oltenia cu cei 30 de salariați ai companiei care au fost considerați in ianuarie drept „instigatori la greva”, pentru ca in companie s-a oprit lucrul timp de șase zile, a fost pierdut de CEO și la a doua instanța. De altfel, Tribunalul Gorj, Curtea de Apel Craiova și iar Tribunalul…

- In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Poliția Romana desfașoara acțiunea TRUCK & BUS pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și marfuri. Pana pe 19 mai, Direcția Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliției…

- Pedalarea critica va avea loc vineri, 31 mai, de la ora 18. Intalnirea se da in fața Catedralei Mitropolitane. „Intalnindu-ne sub forma asta putem demonstra, pe langa numarul in creștere a participanților la astfel de evenimente, și coagularea noastra in grupuri de acțiune pentru viitoare…

- Polițiștii Serviciul Rutier Brașov au desfașurat, astazi, in tot județul, o acțiune cu efective marite, care a urmarit asigurarea unei vizibilitați ridicate a elementului polițienesc in trafic, precum și reducerea victimizarii prin accidente rutiere in care sunt implicate autovehicule destinate transportului…

- Acțiunea a vizat Calea Florești și în decurs de o singura ora, între 08.30 - 09.30 nu mai puțin de 5 conducatori auto, toți din Cluj-Napoca, cu varsta între 24 și 45 de ani au fost depistați circulând cu viteza între 101 și 124 km/ora. Toți cei cinci conducatori auto…

- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri s-au aflat la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica a vizat confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului. Liderul PSD si…

- Elevii din Polonia sunt in vacanța prelungita pentru ca in 80% din școli și licee nu se fac cursuri. Profesorii sunt de 2 zile in greva generala pentru salarii mai mari. Acțiunea sindicala pune in pericol desfașurarea bacalaureatului și a evaluarilor naționale.