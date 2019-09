Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea pensiilor magistratilor, prin instituirea unei taxe suplimentare, nu poate constitui moneda electorala si contravine principiilor europene privind statutul judecatorilor, a atras atentia Asociatia Magistratilor din Romania, in cadrul Reuniunii anuale a Uniunii Internationale a Judecatorilor.

- Asociația Magistraților din Romania (AMR) a transmis Asociației Europene a Judecatorilor o scrisoare in care a adus critici proiectului de lege care prevede diminuarea pensiilor magistraților, menționand ca aceste scaderi nu trebuie sa devina moneda electorala.„AMR a trimis Asociației ...

- Scaderea drastica a pensiilor magistratilor, prin instituirea unei taxe suplimentare, nu poate constitui moneda electorala si contravine principiilor europene privind statutul judecatorilor - a fost unul dintre mesajele transmise de Asociatia Magistratilor din Romania, in cadrul Reuniunii anuale…

- Teodorovici nu renunța la impozitarea pensiilor speciale. Daca in Guvern nu a avut susținere, ministrul de Finanțe a mers in Parlament Cum in Guvern nu a avut susținere, ministrul de Finanțe și-a susținut in Parlament inițiativa privind taxarea pensiilor speciale. Colegii lui Eugen Teodorovici, senatorii…

- Taxarea pensiilor speciale ingrijoreaza doua asociatii ale magistratilor Foto arhiva Asociatia Magistratilor si Asociatia Procurorilor din România îsi exprima îngrijorarea fata de planurile guvernului de a taxa pensiile speciale, considerând ca masura este grava, iremediabila…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) avertizeaza, vineri, ca "taierea" pensiilor magistratilor anuntata de ministrul de Finante nu are la baza nicio analiza, precizand ca pensiile sunt un drept al magistratilor, nu un privilegiu.

- Augustin Zegrean a vorbit, la B1, despre posibilitatea ca pensiile judecatorilor sa fie impozitate, dupa suma de 10.000 de lei"Magistrații au dreptate. Ține de independența justiției pentru ca judecatorii, pe toata durata activitații lor, sunt incompatibili cu orice alta funcție publica.Scrie…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…