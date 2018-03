Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, ne-au murit foarte multe albine, din cauza substanțelor folosite de agricultori. Nu s-a luat nicio masura. Macar anul acesta, va lua cineva masuri, pentru a opri crima impotriva albinelor? (Alin Ionescu, Ilfov) RASPUNS: Recent, autoritațile au anunțat ca au in vedere astfel de masuri.…

- Magistrații de la Tribunalul București au respins cererea DNA de arest preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Astfel, fostul primar va ramane in libertate, informeaza Antena3.Un procuror de la DNA a cerut vineri, la Tribunalul Bucuresti, inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul…

- Targul de carte de la Leipzig, al doilea ca marime din Germania dupa Frankfurt, s-a deschis joi pentru public, in pofida protestelor impotriva participarii unor edituri cu simpatii de dreapta, relateaza DPA. Ceremonia oficiala de deschidere de miercuri a fost umbrita dupa ce circa 400…

- „Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care țara, care fura țara, care…

- Cristina Tarcea, presedintele Curtii Supreme, a declarat, la bilantul pe 2017 al Inspectiei Judiciare, ca anul trecut a fost unul in care au existat comportamente care au adus prejudicii de imagine actului de justitie, subliniind ca nicicand corpul magistratilor nu a fost mai lipsit de unitate.Citeste…

- DISCUTII… Partidul aflat la guvernare, PSD, este decis sa politizeze toate functiile din administratiile publice locale, inclusiv cea de prefect, sustin reprezentantii Partidului National Liberal. Este concluzia la care au ajuns reprezentantii comisiei de administratie publica din PNL, condusa de Leontin…

- Mii de oameni au protestat luni la Praga si in mai multe orase din Cehia, dupa ce Parlamentul a decis sa numeasca un deputat comunist la conducerea comisiei de supravegherea a fortelor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul France 24.

- Socialul-democratul Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a venit la București ca sa-și traga de urechi colegii de partid pentru ca se ocupa de justiție in loc de autostrazi, școli și spitale STOP Inaltul (și latul) oaspete i-a aliniat pe responsabilii de criza actuala și pe unii…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Cernat, transmite: Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat decizia la cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Magistrații au luat hotararea de a respinge cererea DNA.”Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi…

- Comisia Europeana a reacționat vineri, dupa ce ministrul de Justiție a cerut revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA, transmițand printr-un comunicat ca executivul comunitar urmarește indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. “Urmarim indeaproape și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența…

- „O decizie destul de controversata in spatiul public romanesc si cred ca nu numai romanesc. Un lucru regretabil ca masurile de reforma in Justitie au capatat asa o batalie personala intre domnul presedinte Dragnea cu dosarele lui si doamna procuror general Kovesi cu lupta impotriva coruptiei. Lucrurile,…

- Austria a depus joi o plangere la Curtea Europeana de Justitie impotriva aprobarii date de Uniunea Europeana pentru constructia a doua reactoare nucleare la Paks (sud-vestul Ungariei). Mai multe organizatii nonguvernamentale au anuntat ca vor initia o actiune similara in cazul depozitului de deseuri…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.La ultimul termen al procesului, Orban a declarat…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care încearca sa discrediteze DNA.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Scandalul iscat in jurul Serviciului de Protectie si Paza trece la un alt nivel. Europarlamentarul Norica Nicolai sustine ca este nevoie de o ancheta parlamentara care sa decida daca informatiile aparute in spatiul public au vreun sambure de adevar sau nu. "Implicarea oricarui serviciu in politica…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca in prezent sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement impotriva Romaniei. "Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent,…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Magistratii au dat ca termen data de 8 februarie.Citeste si: Un lider PNL iese…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. Magistrații au decis in favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din inchisoare. Decizia nu este definitiva, iar procurorii DNA pot face contestație,…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv luni, contestatia lui Radu Mazare împotriva deciziei prin care s-a decis arestarea preventiva a fostului primar al municipiului Constanta. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu)

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui "Macedonia" de catre tara vecina protesteaza, duminica, la Salonic, a anuntat politia greaca. Protestul vine intr-un moment in care Atena si Skopje si-au intensificat eforturile pentru a ajunge la un compromis, noteaza AFP.

- Cei trei magistrati ce formeaza Camera de Apel a Curtii de Justitie, sesizati impotriva deciziei de plasare in detentie luata de judecatorul insarcinat cu dosarul, au decis in unanimitate confirmarea acestui ordin judecatoresc, a informat un purtator de cuvant al Curtii de Justitie.Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Citeste si: Lovitura din Parlament pentru ministrul Sanatatii: I se cere DEMISIAPotrivit surselor…

- Sute de magistrați din toata țara au protestat saptamanile trecute, in fața sediilor unor instanțe și parchete, impotriva propunerilor de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, dar și impotriva modificarii legilor justiției. Legea prevede unele limitari ale dreptului magistraților…

- Proiectul privind Legile Justiției a incins spiritele atunci cand a atins cel mai sensibil punct pentru magistrați - raspunderea materiala. Daca toate legile stabilesc raspunderi pentru activitațile instiuțiilor dintr-un stat, fie ca este vorba despre funcționari ai statului, medici sau avocați, oameni…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- Manifestatia a fost organizata prin intermediul Facebook. Gestul lor este de admirat daca tinem cont de faptul ca suntem aproape de ajunul Craciunului, iar in plus conditiile meteo nu sunt cele mai favorabile.

- Inalta Culte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat publicitații, vineri, motivele penru care a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

- Politiciana a spus ca aceștia ar fi trebuit sa iasa in strada nu impotriva Uber, ci din alte motive mult mai importante. "Credeam ca protesteaza fiindca vor sa aiba POS in masina, sa se poarte frumos si sa miroasa bine!", a zis liberala care a povestit ce experiența a avut cu un șofer de taxi.…

- Comisia Europeana a declansat miercuri o procedura ce ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, o masura ce vine ca urmare a controversatelor reforme privind justitia din Polonia, transmit agentiile internationale de presa.

- Fostul ministru al Sanatatii din Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, sustine protestul magistratilor fata de modificarile propuse pentru Legile Justitiei. Ba chiar mai mult, acesta indeamna, intr-o postare pe Facebook, ca si altii sa se alature corpului magistratilor."Daca nu vom avea curajul și determinarea…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane – de taxi, rent a car si prin curse…

- Dinu Pescariu a primit o lovitura grea de la Inalta Curte! Magistratii au decis sa respinga contestatia formulata de omul de afaceri. Decizia judecatorilor este definitiva, astfel ca afaceristul nu scapa de controlul judiciar.Citeste si: Primaria Capitalei, reguli NOI pentru taxi in Capitala.…