Magistraţi, eliberați din funcție. Listă nume Motivul luarii acestei decizii l-a reprezentat pensionarea acestora. Printre magistrații eliberați din funcție se numara mai multe nume. Lista nume: Elena Romila - judecator la Curtea de Apel Brasov Nastasia Cuculis - judecator la Curtea de Apel Constanta Mariana Petre - judecator la Tribunalul Prahova Viorica Lungu - judecator la Curtea de Apel Constanta Marin Tataru - judecator la Tribunalul Braila Mihail Lohanel - judecator, presedintele Sectiei civile a Curtii de Apel Brasov. De asemenea, presedintele Iohannis a semnat si decretul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

