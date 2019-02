Magistrala 5 de metrou Eroilor - Drumul Taberei: lucrarile la structura de rezistenta si fundatie, aproape gata, finisajele inregistreaza, insa, un avans slab

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex si Primaria sectorului 4 vor demara proiectul comun de constructie unei noi statii de metrou la nivel suprateran ce va completa Magistrala 2, iar aceasta va fi situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, primarul Sectorului 4,…

- Lucrarile la Magistrala 5 de metrou vor fi finalizate in primul trimestru din 2019, insa va mai dura ceva pana vom circula efectiv pe aceasta ruta, a declarat, luni, Dumitru Sodolescu, directorul general al Metrorex.

- "Sistemul de automatizare este cel care conditioneaza darea in exploatare a Magistralei 5. Pe de alta parte, nu trebuie sa ne ascundem, lucrarile se desfasoara intr-un ritm mai lent decat cel care ar trebui din cauza problemelor financiare pe care Astaldi le are, la nivel de grup. Cu toate acestea,…

- Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca va mai avea loc o greva generala, iar marti, la ora 14.00, va avea loc o noua runda de negocieri cu sindicalistii de la metrou.

- Corpul de control al ministrului Transporturilor a constatat in urma unei verificari al Metrorex, ca exista deficiente in implementarea proiectului Magistralei 5 de metrou, care au condus la intarzieri in derularea contractului, dar si la suplimentarea costurilor pentru Metrorex cu peste 188 de milioane…

