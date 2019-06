Stiri pe aceeasi tema

- Magistrala 5 de metrou, adica tronsonul din Drumul Taberei, va fi functionala in luna decembrie, a declarat, vineri, directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, precizand ca, in caz contrar, isi va da demisia informeaza Agerpres.

- Metrorex cumpara pentru Magistrala 5 de metrou, tronson Drumul Taberei – Iancului, Secțiunea Raul Doamnei – Eroilor 13 trenuri noi , numarul acestora putand fi suplimentat pana la 30 de noi garnituri de metrou, potrivit unui anunț al societații.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel…