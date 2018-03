Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, in pesa, aparut mai multe zvonuri cu privire la starea de sanatate a Ionelei Prodan. Dupa ce s-a scris ca artista ar fi in stare extrem de grava si ca ar avea metastaze pancreatice, Anamaria Prodan face lumina. Ionela Prodan trece prin momente grele. "Nu raspunde la tratament!…

- "Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz…

- Parintii care vor sa-si inscrie copii la scoala, in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019, mai au timp pana vineri sa completeze cererile, in prima etapa. Potrivit datelor inregistrate in sistemul Ministerului Educatiei, dupa prima saptamana de inscriere (8-15 martie), in județul Salaj au…

- Nu este pentru prima data cand edilul se arata nemultumit de ritmul in care avanseaza lucrarile, asa ca i-a fixat constructorului termen de o luna de zile pentru a recupera intarzierile si a intra in graficul de executie. Proiectul a fost castigat de o asociere al carei lider este SC Telor Invest. …

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- Parintii acestei fetite au resit sa ii salveze viata cand si-au dat seama ca e ceva in neregula cu zambetul ei. Megan Evans avea 7 ani in momentul in care parintii si-au dat seama ca ceva nu e bine. Fata a fost dusa la medic unde a fost diagnosticata cu o boala grava. Micuta a […] The post Au salvat…

- Centura Municipiului Targoviste este departe de finalizare, desi pana la 31 decembrie 2018 proiectul ar fi trebuit sa fie gata. Primarul Cristian Stan a declarat ca lucrarile sunt intarziate cu 50% si a transmis un avertisment catre firma care a castigat proiectul sa se apuce de treaba: sa recupereze…

- Daca te inscrii in lista de mai jos, sansele sa ai un copil de succes sunt foarte mari, dar la fel de mare este si riscul sa o dai in bara. Iata ce ai de facut. Berbec – Sagetator: Reintoarcerea la natura Berbecul si Sagetatorul sunt semne de foc, din a caror combinatie ies scantei…

- Dana Rogoz a povestit o intamplare care da coșmaruri oricarui parinte.Cea care a interpretat personajul Ambramburicai din “Abracadabra” a istorisit pe blogul personal o intamplare legata de Vlad, fiul ei.Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul ei, intr-un loc aglomerat, si cele cateva minute…

- Un grup de 50 de elevi de la Școala Gimnaziala nr.1 Albeni vor participa, la finalul acestei saptamani, la un schimb de experiența la unitatea de invațamant din comuna Stanești. Desfașurarea activitații interșcolare a creat insa un adevarat scandal la nivelul localitații, intre Primaria Albeni…

- Familia fetitei locuieste in comuna galateana Schela. Copila a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie. Parintii declara ca aceasta ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc. In schimb vecinii familiei spun ca in familia respectiva se bea in mod frecvent si ca…

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

- Semn ca sanatatea nu vine la pachet cu faima, se pare ca Robbie Williams a avut parte de niște momente de criza. Recent, cantarețul a vorbit cu sinceritate despre problemele legate de sanatatea sa mintala, spunand ca sufera de „o boala” care aproape ca il „omoara”. Starul a recunoscut ca a fost foarte…

- Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise vor primi sprijin de la Primaria Capitalei. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali. Ceea ce nu a transmis primarul…

- Rechizitoriul procurorilor satmareni in cazul crimei din comuna Apa scoate la iveala lucruri cumplite. Razvan Rentea ar fi planuit sa-si omoare parintii pentru bani. Prezentam mai jos, integral rechizitoriul procurorilor de pe langa Tribunalul Satu Mare: ”Prin procesul verbal din 24.11.2017, I.P.J.…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Doryan-Stefan Gagiu, in varsta de un an si noua luni, din comuna Viisoara, Targoviste, traieste de cateva luni intr-o lume intunecata. Boala rara de care sufera, depistata, din pacate, cu intarziere, l-a lasat pe micut fara vedere. In incercarea de a-i reduce tumorile situate pe chiasma optica (incrucisarea…

- Decizia prin intermediul careia doi soti din comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta, au fost condamnati de Judecatoria Constanta, in prima instanta, pentru ucidere din culpa, a ramas definitiva prin neapelare. Cei doi au primit cate doi ani de inchisoare, cu suspendare conditionata. Atat barbatul,…

- Multi oameni reusesc sa devina exemple mentale, emotionale si fizice pentru cei din jur. Linia dintre modelele pozitive si cele negative este trasata mereu de ego, iar daca acesta este lasat sa se manifeste exagerat, va distruge tot ce s-a realizat pana atunci.

- O eleva a Școlii Gimnaziale Sfantul Nicolae din Targu Jiu a fost internata in Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean fiind suspecta de scarlatina. Fata este eleva in clasa a III-a și prezenta simptome care indicau infestarea cu aceasta boala. Fata fost dusa la spital unde i-a fost recoltat…

- Parinții guvernatorului republican din Wisconsin, Kevin Nicholson, au facut o donaaie uriașa contracandidatului sau, chiar in ziua in care acesta și-a anunțat candidatura pentru poziția de senator de Wisconsin, scrie BBC News. Inregistrarile federale, saptamana trecuta, arata ca mama și tatal lui Kevin…

- Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din Romania, situatia lor financiara a fost un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale, in timp ce, in cazul femeilor, procentul a fost de 11%. In plus, 25% dintre romanii intervievati au afirmat ca, din…

- Apneea in somn este o tulburare pe care o fac mai ales barbatii cu probleme de greutate. Consta in oprirea respiratiei in timpul somnului, fie ca este insotita de sforait sau nu. Dar nu sforaitul este problema, ci complicatiile care pot sa apara: autointoxicarea cu dioxid de carbon, oboseala cronica…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC, care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Cum a reușit Niculina Stoican sa iși salveze casnicia.Artista de muzica populara a acordat un interviu in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, in care a dezvaluit lucruri mai puțin știute din familia ei. Niculina Stoican, cantareata de muzica populara, a povestit in emisiunea „Dincolo de aparente”…

- Momentul implinirii varstei de 18 ani este unul foarte important pentru orice adolescent. Aceasta tanara a ramas insa cu un gust amar dupa petrecerea pe care a dat-o in compania prietenilor si colegilor ei. Fata a baut prea mult la propria aniversare, motiv pentru care i-a fost foarte rau in dimineata…

- Distins cu ”Premiul pentru creație originala” pentru spectacolul de teatru ”Barajul” de Conor McPherson, in regia Andreei Vulpe, la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului de Dramaturgie Contemporana, producatorul spectacolului Centrul Cultural al Municipiului București ii invita pe iubitorii de teatru…

- Polițiștii gorjeni fac cercetari pentru moarte suspecta, dupa ce un baiețel in varsta de patru ani a decedat joi dimineața la Spitalul Motru. Baiețelul fusese internat cu suspiciune de meningita, motiv pentru care la acest moment unitatea medicala a intrat in carantina, nemafiind facute internari. Una…

- Un copil de 9 ani a fost accidentat, in septembrie anul trecut, de o masina in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Baiatul a traversat strada printr-un loc nepermis si o masina l-a lovit in plin. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat la Spitalul Județean și a stat aproape…

- Ovidiu Lipan Țandarica, prime declarații despre relația cu tanara in varsta de 19 ani, dupa ce artistul a fost surprins in timp ce o aștepta pe aceasta cu un buchet de flori. Este vorba despre Alexandra Tanasoiu, fosta concurenta la X Factor, alaturi de care interpretul a cantat. Ovidiu Lipan a ținut…

- O tanara de 23 de ani din Buzau, mama unei fetite de un an, s-a sinucis inghitind un pumn de pastile pentru inima furate cel mai probabil de la parintii ei! Diana Merisan locuia cu sotul si cu fiica lor in acelasi bloc cu parintii ei. Tanara a mers in vizita la parinti, iar cateva minute mai tarziu…

- Peste 300 de elevi dintr-o unitate de invațamant din județul Vaslui au fost trimiși acasa, joi, din cauza frigului din salile de clasa, dupa ce s-a defectat centrala termica. Cursurile vor fi reluate abia saptamana viitoare, odata cu rezolvarea problemei la centrala termica. Vacanța prelungita pentru…

- Doris Gruenwald, o tanara din Austria care s-a nascut in 1990, a aflat abia dupa 28 de ani, cand i s-a recoltat sange in cadrul unui control medical de rutina, ca parinții ei biologici sunt alții decat cei care au crescut-o. „Corpul a inceput sa imi tremure și am simțit ca imi fuge pamantul de sub picioare…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Alina Cosovliu, tanara politista in varsta de 28 de ani, s-a stins din viata intr-un spital din Belgia. A luptat cu toata puterea pentru a invinge boala necruțatoare de care suferea, dar, din pacate, cancerul limfatic in metastaze nu a mai putut fi oprit nici de medicii specialisti belgieni, scrie giurgiuveanul.ro.…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019. Consultarea se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar, potrivit ...

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare.

- LA UN PAS DE MOARTE… Caz grav, la Vetrișoaia! In aceasta dimineața, un copil de numai un an a fost gasit de parinții sai in stare de inconștiența. Din spusele acestora, se pare ca micuțul s-a jucat cu focul, a produs un incendiu de mici proporții și s-a intoxicat apoi cu fum. Parinții au solicitat [...]

- APEL…O tanara de 25 de ani isi cauta parintii naturali din Vaslui. Adoptata la varsta de trei ani, de un cuplu din Danemarca, aceasta isi doreste sa-i cunoasca pe cei care i-au dat viata. Numele sau romanesc este Ionela Tonea, s-a nascut pe 17 iulie 1992, in Tulcea, iar imediat dupa nastere a fost abandonata…

- Protectia Copilului a detaliat intr-un comunicat de presa situatia Biancai Nedelcu, fetita diagnosticata cu cancer renal careia parintii i-au refuzat continuarea tratamentului de chimioterapie.

- Dima Kalekin este unul dintre copiii care nu isi vor cunoaste niciodata parintii adevarati.A fost abandonat chiar in ziua in care a venit pe lume pentru ca suferea de hidrocefalie, cunoscuta ca "apa la creier". Copilul a ajuns intr-un orfelinat pentru persoane cu dizabilitati, iar de aici viața lui…

- Trecerea timpului nu a ajutat-o pe mama regretatei cantarete sa-si gaseasca alinarea, femeia suferind cumplit dupa fiica ei, scrie stirilekanald.ro. Mariana Sarkany merge in fiecare zi la locul de veci al Nicoletei si nu vrea sa accepte ca fata ei cuminte, muncitoare si sufletista a plecat in lumea…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Medicul Monica Pop a anunțat ca un medic șef UPU a ajuns la spitalul Matei Balș, din cauza rujeolei. Monica Pop, care a avut mari probleme de sanatate , a facut un anunț trist in prima zi a anului 2018. Monica Pop a transmis ca un medic șef UPU – Spitalul de Urgențe Oftalmologice, a fost internat cu…