Magia sărbătorilor : Cum să îți decorezi locuința, fără să cheltuiești sume impresionante! In luna decembrie, toata lumea alege sa iși decoreze mai devreme sau mai tarziu casa, astfel incat sa patrunda mai bine in spiritul de sarbatoare, sa se bucure de aceasta perioada frumoasa. Vrei sa iți decorezi locuința intr-un mod cat mai original posibil, insa nu iți dorești sa cheltuiești prea mult cu acest pas? Iata cateva sfaturi eficiente pentru aceasta perioada! Alege cu atenție corpurile de iluminat Corpurile de iluminat reprezinta un subiect destul de sensibil, mai ales in aceasta perioada. De la instalații led, pana la mici lampi și felinare, atat pentru interior, cat și pentru exterior,… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

