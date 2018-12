Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au aprins luminile de pe bradul de Craciun de la Casa Alba. Ceremonia a avut loc in prezenta a sute de americani. Traditia prezidentiala dateaza de 96 de ani.

- Fulgii de nea și iluminatul festiv au transformat Petroșaniul intr-o localitate de poveste. Iluminatul festiv a fost pornit in aceasta seara. Figurine specifice sarbatorilor de iarna impodobesc localitatea. Aroma Craciunului este aroma copilariei, spunea Richard Paul Evans. Copilaria este o lume…

- Primaria Municipiului Dej invita dejenii la manifestarile organizate sambata, 1 Decembrie, pentru a marca ZIUA NATIONALA a ROMANIEI. Activitatile vor debuta in jurul orei 13:25 prin slujba religioasa, alocuțiuni și depunere de coroane la bustul Cardinalului Iuliu Hossu din cartierul 1 Mai, iar de la…

- Numele ei este Alexandra Timar și in preajma Sarbatorilor de iarna face cel mai frumos gest: aduce un strop de bucurie in ochii copiilor nevoiași. Alexandra a inițiat, in urma cu un an, o campanie sociala, ”Adopta o scrisoare”, ”Craciun pentru bunici”, care vine in sprijinul copiilor si bunicilor sarmani…

- Turta dulce este un desert specific perioadei de iarna pentru foarte multe popoare. Retetele pot fi diferite de la o tara la alta. Unele “bucatarii” o prefera sub forma de biscuiti, altele sub forma de prajitura sau chec, glazurata sau nu, indulcita cu zahar, miere sau melasa. La noi, foarte populara…

- Primaria Municipiului Dej anunța restricții de circulație in Piața Bobalna cu ocazia desfașurarii activitaților dedicate Zilei Armatei Romaniei, care vor avea loc in centrul municipiului, joi, 25 octombrie, cu incepere de la ora 13:00. Pentru buna desfașurare a activitaților, incepand de astazi, 24…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza duminica, 23 septembrie, Ziua Recoltei. Evenimentul se va desfașura in intervalul orar 9-18, in Piața Bobalna și va fi marcat de expozitia cu vanzare de produse de sezon. In cadrul evenimentului se va desfașura de la ora 11 cea de a II-a ediție a Festivalului Placintelor…

- Primaria Municipiului Dej anunța restricții de circulație in Piața Bobalna cu ocazia desfașurarii evenimentului Klausenburg Retro Racing. Pentru buna desfașurare a activitaților, circulația in zona centrala va fi inchisa incepand de sambata, 15 septembrie, ora 16:30, pana duminica, 16 septembrie, ora…