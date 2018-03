Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul L. Simon Laszlo, din partea formatiunii Fidesz, din Ungaria, i-a indemnat pe maghiari joi, in cadrul manifestarii de marcare a 170 de ani de la Revolutia din 1848 de la Targu Mures, sa participe la alegerile din aceasta tara si sa voteze guvernul in exercitiu. "De aceea trebuie ca maghiarii…

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…

- Biblioteca Centrala Universitara ”Carol I” din București, construita in 1895, este cea mai veche biblioteca universitara din București. Cladirea a fost construita pe locul cumparat de Regele Carol I și a fost proiectata de arhitectul francez Paul Gottereau. Construcția cladirii a fost finalizata in…

- Propunerea lansata de deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, privind retragerea cetateniei romanilor care defaimeaza tara a starnit un val de reactii printre internauti. „Sa se ocupe si de Caragiale. Si el a defaimat tara“, i-a transmis un vasluian din Diaspora…

- Vor fi expuse lucrari de grafica și pictura semnate de respectatul artist aradean, ce vor putea fi vizitate pana pe data de 25 martie 2018. Expoziția este organizata de Asociația Kolcsey, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura. Ioan Emil Kett-Groza, nascut…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- Autoritațile maghiare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera ca vor fi impuse restricții de circulație pentru TIR-uri. Maghiarii vor sarbatori pe 15 martie Revoluția de la 1848. Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- In timp ce guvernul maghiar vorbeste despre faptul ca va scapa de dependenta de gazul rusesc visand la resursele din Marea Neagra, la Bucuresti s-a creat o adevarata isterie ca o mana nevazuta a semnat ceva prin care a tradat interesele nationale ale tarii. In realitate, adevarul gol-golut este ca,…

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii. "Anul acesta este un an insemnat, pentru…

- Manifestarile dedicate zilei de 10 martie, la Targu Mures Foto: Cristina Bulbescu, Radio România Târgu Mures În cele aproape doua ore de discursuri politice s-a scandat de nenumarate ori "Autonomia, sa piara Trianonul", în special în timpul cuvântarii…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Deputatul ALDE Stefan Baisanu a afirmat, luni, ca fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu a inceput trimiterea invatamantului romanesc in "colaps". "Colapsul invatamantului romanesc a inceput in momentul in care dl Funeriu, prin legea din 2011, a spus: vom finanta invatamantul pe sistemul per…

- Maghiarii sunt intr-o situatie ingrata, dupa ce au fost pacaliti de o sportiva care a ajuns la Jocurile Olimpice speculand regulamentul. Elizabeth Marian Swaney este o sportiva nascuta in SUA, dar care de curand a obtinut cetatenia tarii vecine. Ea a participat la calificarile din proba de ski acrobatic…

- Cu prilejul celei de-a 170-a aniversari a Revolutiei de la 1848, Romfilatelia a introdus recent in circulatie emisiunea de marci poștale „, in pictura".Revolutia de la 1848 a reprezentat piatra de temelie a nașterii Romaniei. A fost momentul in care ...

- Antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele. Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul…

- Revolutia fiscala, intrata in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, unii dintre ei ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part…

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a confirmat, luni, la Parlament, faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, el precizand ca toti cei care au experienta in domeniul…

- Legea de infiintare a Liceului Romamo-Catolic din Targu Mures nu este pe placul Ligii Studentilor din Iasi care a criticat dur atitudinea, pe care o considera „servila fata de Ungaria”, a coalitiei de guvernare PSD-ALDE.

- Deputatul liberal Mara Mares anunta depunerea unei initiative legislative prin care, din 2019, sa se elimine posibilitatea ca examenul de Bacalaureat sa se desfasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an.Ea spune ca exista…

- Fostul presedinte Traian Basescu cere suspendarea "revolutiei fiscale" ca urmare a efectelor negative pe care le constata si ii recomanda lui Liviu Dragnea sa o opreasca pe Lia Olguta Vasilescu de la "revolutia pensiilor".

- Carmen Trandafir, una dintre cele mai de succes cantarete de dupa Revolutia din 1989, a implinit pe 4 februarie, 43 de ani. Vedeta nu-și arata varsta reala și se menține incredibil de bine, avand corpul unei fete de 20 de ani. Deși s-a retras din viața muzicala pentru a-și petrece timpul alaturi de…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- În septembrie 1983, autoritatile comuniste erau puse pe jar de o spargere petrecuta într-o comuna din Oltenia. Se întâmplase chiar în judetul „prezidential“ Olt, în care vazuse lumina zilei Nicolae Ceausescu. Aici, la Osica de Sus, o asezare aflata…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, are planuri mari in sistemul de invațamant! Prezent intr-o conferinta de presa la Targu Mures, Pop a declarat ca intenționeaza sa grabeasca digitalizarea invatamantului romanesc... Atat de tare incat sa depașeasca orice țara a Uniunii Europene.

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

- Revolutia democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat. Polonia urmeaza acum acelasi curs.

- In decembrie 1989, revolta uni țari intregi avea sa schimbe istoria. Romanii au ieșit in strada, gata sa dea jos un sistem care ii ingenunchease. Comunismul a cazut, insa, nici pana in ziua de astazi, nu au fost elucidate toate misterele Revolutiei.

- Un ceremonial militar si religios, urmat de depunerea de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor martiri jandarmi care si-au pierdut viata in Revolutia din 1989, va avea loc sambata, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul International „Henri Coanda” Otopeni.

- S-au depus coroane de flori și s-a ținut o slujba religioasa in memoria celor cazuți pentru libertate, la Revoluția din The post In memoria eroilor Revoluției din 1989 appeared first on replicahd.ro .

- Sesiune solemna a Parlamentului la 28 de ani de la evenimentele din 1989 Foto: Arhiva/ Agerpres. La Palatul Parlamentului a avut loc o sesiune solemna dedicata Revolutiei române. Reporterul RRA Iulia Gherman transmite ca seria discursurilor din plenul reunit al Parlamentului a fost deschisa…

- Cu prilejul comemorarii a 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, Primaria Bacau, in colaborare cu Garnizoana Bacau organizeaza vineri, 22 decembrie 2017, incepand cu ora 10:00, un ceremonial militar si religios cu depuneri de coroane, jerbe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mesaj emotionant al premierului Mihai Tudose la 28 de ani de la declansarea Revolutiei din 1989 in Bucuresti. Premierul a adus un omagiu eroilor cazuti pentru democratie."Omagiul meu și profund respect romanilor care au platit cu viața in decembrie 1989 pentru libertate și democrație. Curajul…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat joi ca este timpul sa se ceara ca toti vinovatii pentru "macelul" de la Revolutia din 1989 sa ajunga in fata Justitiei. "E timpul sa cerem ca toti vinovatii pentru macelul din Decembrie 1989 sa ajunga in sfarsit in fata Justitiei. In Romania,…

- Proiectul a fost aprobat miercuri cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit…

- Comemorarea a 28 de ani de la Revolutia din 1989, de la Alba Iulia nu a decurs fara incindente. La Troița din Piața I.C. Bratianu, in fața Prefecturii, s-au strans cateva zeci de oameni, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai partidelor politice dar și ai asociațiilor de revoluționari. Dupa o slujba…

- In preajma Revoluției, Nicolae Ceaușescu izolase Romania atat de Vest, cat și de blocul estic al statelor comuniste care experimentau reformele (perestroika) impuse de Mihail Gorbaciov, liderul URSS. Nicolae Ceaușescu a respins aceste reforme care, alaturi de alți factori, aveau sa prabușeasca…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Acțiune inedita a elevilor de la Liceul de Muzica și Arte Platice Constantin Brailoiu din Targu-Jiu! Aceștia i-au comemorat astazi pe eroii martiri ai Revoluției din 1989 printr-un moment art street pe care l-au organizat la o trecere de pietoni din municipiu, unde au reprodus o scena din Revoluția…

- Prima victima a Revoluției de la Timișoara a fost o femeie care a murit sub roțile unui TAB. Informații șocante despre aceasta au ieșit la iveala. Anul acesta se implinesc 28 de ani de la Revoluția de la Timișoara, care s-a extins apoi in toata țara și a pus capat dictatorii comuniste a lui Nicolae…

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.

- In 1989 nu a fost revoluție, ci lovitura de stat și diversiune! E concluzia la care au ajuns procurorii militari de la Parchetul Militar. Procurorii militari sustin ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989, pe data de 21 decembrie,…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.

- Suporterii echipei de fotbal ASU Poli Timisoara, echipa care joaca in liga a doua de fotbal, au pornit, sambata seara, intr-un mars devenit traditional, in memoria eroilor martiri ai Timisoarei, care au cazut sub gloante in timpul evenimentelor din Decembrie 1989. Ei au strigat lozinci din timpul…

- Primaria municipiului Timisoara si asociatiile de revolutionari din oras au pregatit un program special dedicat marcarii a 28 de ani de la Revolutia Romana, printre manifestari numarandu-se depuneri de coroane, slujbe religioase, dar si aprinderi de candele pe treptele Catedralei Mitropolitane.

- Se implinesc 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989. La Timisoara, orasul in care a inceput revolta care a dus la caderea comunismului, sunt organizate mai multe manifestari comemorative. Evenimentele comemorative dedicate eroilor Revolutiei de la Timisoara vor incepe la ora 11:00, cu traditionala…