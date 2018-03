Maghiarii de la Concorde spun ca Fondul Proprietatea este "alegerea sigura" in timpul turbluentelor de pe burse

Stiri pe aceeasi tema

- Criticile dure formulate de Michael Moore la adresa presedintelui american George W. Bush, discursul incoerent al actritei Gwyneth Paltrow si sarutul pasional dintre Angelina Jolie si fratele ei se numara printre cele mai socante ori memorabile momente din istoria Oscarurilor.

- Ornela Pasare canta la Prietenii de la 11 melodia "Marioara de la Gorj", o reinterpretare plina de sensibilitate care ne-a readus in dar una dintre cele mai frumoase melodii de-ale legendarei Maria Tanase.

- BABELE 2018. De pe 1 pana pe 9 martie fiecare isi alege o zi, sau mai bine zis o baba, asa cum va fi vremea in acea zi asa este si firea omului respectiv spun unii batrani. Altii spun ca asa cum este vremea in acea zi asa va fi si urmatorul an pentru omul respectiv. Adica, daca vremea este…

- Momente emotionante in timpul partidei de tenis dintre Fernando Verdasco si Dominic Thiem la turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro. O tanara a fost ceruta in casatorie chiar in tribuna. Raspunsul nu s-a lasat mult așteptat și ea a rostit un DA ferm.

- Nick Radoi si Madalina Apostol au fost prezenti, prin intermediul skype, la emisiunea Rai da Buni unde au vorbit despre impacarea lor. Cei doi au precizat ca dupa o perioada de trei ani, cat au fost despartiti, au considerat ca este timpul sa fie din nou impreuna.

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Regizorul sud-coreean Kim Ki-duk a recunoscut la Festivalul International de Film de la Berlin ca a palmuit o actrita in 2013, in timpul filmarilor, asumandu-si responsabilitatea, dar fara sa regrete "absolut deloc" cele intamplate, sustinand ca faceau repetitii pentru a filma o scena, relateaza EFE.…

- Un jandarm aflat in timpul liber a prins un barbat banuit ca ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin. Suspectul a iesit de curand din inchisoare, unde a fost trimis pentru furt. Plutonierul adjutant Claudiu Botan, din cadrul Jandarmeriei Alba, se afla cu familia sambata, 17 februarie 2018, intr-un…

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- Echipa ploiesteana se apropie de finalul perioadelor centralizate de pregatire, sambata urmand sa plece si de la Buftea, dupa doua cantonamente, cu doar trei saptamani inainte de startul returului, “ideile” de joc fiind conturate. Deja se “aleg” titularii, se poate analiza felul in care arata primul…

- Fondul Proprietatea s-a aratat miercuri ingrijorat de situatia in care se afla Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, despre care Greg Konieczny, manager al Fondului Proprietatea, spune ca este la un pas de faliment.

- Starea de sanatate a sindicalistului care a suferit luni un stop cardio-respirator in timp ce se afla la MS este buna, a informat purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, medicul Leonard Grecescu.

- Jucatoarea de tenis Serena Williams spune ca revenirea ei la forma din trecut este pe calea cea buna, chiar daca a pierdut primul meci oficial disputat dupa ce a nascut, la dublu, in intalnirea de Cupa Federatiei SUA - Olanda, de la Asheville, informeaza Reuters."Sincer, ma simt mai bine decat…

- Ca sa fii sigura ca rezultatul testului de sarcina este cel corect, iata care sunt cele mai des intalnite greseli care se fac cu testul de sarcina. Test de sarcina #1: Faci testul prea devreme Acest lucru duce la o situatie confuza. Nu toata lumea are acelasi nivel de hCG in urina,…

- Asociatia Elevilor din Constanta a anuntat, vineri seara, pe Facebook, ca a inceput demersurile pentru revocarea prevederii prin care elevii sunt obligati sa isi depoziteze telefoanele mobile in spatii speciale amenajate pe durata cursurilor. "Conform legii, Ministerul Educatiei are 30 de zile in care…

- Timpul acordat firmelor pentru colectarea actelor, fundamentarea serioasa a proiectelor si intocmirea planurilor de business este la fel de pretios ca si finantarea in sine, in ceea ce priveste internationalizarea acestora, se arata intr-un comunicat de presa al INACO - Initiativa pentru Competitivitate…

- Cutremurul de la burse a adus pierderi financiare masive celor mai bogați oameni ai lumii. Analiștii sunt deocamdata optimiști și considera ca scaderea spectaculoasa a indicilor bursieri este explicabila și nu anunța un șoc mai mare.

- Poliția din sud-vestul Germaniei investigheaza cazul in care o tanara de 18 ani a fost fiarta de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor, scrie BBC News. Martorii au povestit ca tanara a fost legata, dusa pana la un cazan și apoi bagata in apa clocotita. Dupa aceea a fost abandonata pe marginea…

- O vorba din antichitate spune ca atunci cand vorbesc armele, muzeele tac. Si totusi, in toiul razboaielor, militarii si-au gasit timp pentru a face arta. O demonstreaza miile de obiecte realizate de artistii din transee.

- Igor Dodon, despre unirea Republicii Moldova cu Romania. „Unirea Republicii Moldova cu Romania inseamna razboi civil”, a sustinut presedintele moldovean Igor Dodon, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, liderul de la Chisinau adaugand ca nu va permite lichidarea…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a decis Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei, va incepe in primavara acestui an, potrivit Primariei Capitalei. De la preluarea…

- Senatorul american și veteranul de razboi din Irak, Tammy Duckworth, a anunțat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil la scurt timp dupa ce va implini 50 de ani in luna aprilie, scrie BBC News. Duckworth, care și-a pierdut ambele picioare in timp ce servise ca pilot de elicopter al armatei americane și…

- Un suporter al echipei Middlesbrough a fost arestat pentru ca a urinat in sticla de apa a portarului clubului Queens Park Rangers, Alex Smithies, sambata, la un meci din liga a doua engleza de fotbal, a anuntat politia britanica duminica, citata de AFP.

- O femeie din Massachusetts care suferea de tusa convulsiva și-a rupt o coasta in timpul unei crize de tușit, scrie Live Science. Femeia de 66 de ani a mers la medic dupa ce a dezvoltat o tuse uscata care a durat doua saptamani. Pe langa tuse, aceasta se plangea și de o durere severa in partea dreapta.…

- Dezbaterile din Parlament pot fi destul de lungi și nu toți parlamentarii pot rezista pâna la final. Unul dintre membrii Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost surprins când a adormit în timpul unei dezbateri în plen. "Iarta-ma, eram în serpentina…

- Inregistrari din anii ‘80 facute la Discoteca Ring din Costinesti redau atmosfera din acele vremuri, cand localurile se inchideau la ora 22, iar tineretul trebuia sa se incadreze in programul de distractie trasat de regimul comunist.

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association. Pana in prezent se…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a ordonat eliberarea tuturor studentilor retinuti in valul de proteste anti-establishment care au avut loc saptamana trecuta in Iran, a anuntat un ministru al cabinetului de la Teheran, informeaza miercuri dpa. "Dupa consultari cu ministrul de interne si cu seful…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va creste, începând de joi, numarul de tramvaie pe linia 47, astfel încât timpul de asteptare în statii sa fie redus la jumatate, respectiv la 10-11 minute, a anuntat, marti, RATB. "RATB va creste numarul de vehicule alocate…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Nacho Novo a suferit un atac de cord, in timpul unui meci de fotbal. S-a intamplat la o partida a legendelor celor de la Glasgow Rangers, la Berlin. Spaniolul, care are doar 38 de ani, a suferit caderea in timpul jocului și a fost transportat de urgența la spital, unde a fost operat. Starea lui este…

- „Exatlon”, reality-ul revolutionar care incepe duminica seara, la ora 20:00, la Kanal D, aduce in ringul probelor 20 de concurenti foarte pregatiti sa faca fata unei competitii dure. 10 vedete – Echipa Faimosilor, si 10 oameni obisnuiti – Echipa Razboinicilor, se vor infrunta in peisajul exotic din…

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Ministerul Energiei si Fondul Proprietatea ii propun la conducerea Hidroelectrica tot pe actualii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, al caror mandat expira pe 18 ianuarie 2018, potrivit unor documente ale companiei. Pe data de 9 ianuarie va avea loc o sedinta a actionarilor…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. Sarbatoarea nasterii lui Iisus Hristos exista din secolul al III-lea in lumea crestina. In realitate, primele sarbatori de Craciun se derulau nu doar pe parcursul unei zile, ci timp de mai multe zile, intr-o perioada care incepea…

- Conducerea Fondului Proprietatea se arata „consternata” de adoptarea de catre Camera Deputatilor a amendamentelor la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga proiectul,…

- "Fondul Proprietatea este consternat de adoptarea, miercuri, de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile…

- Producatorul de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, vrea sa isi dea in judecata actionarul minoritar, Fondul Proprietatea (FP), pe care il acuza ca a lasat compania fara conducere executiva dar si ca i-a adus grave prejudicii de imagine prin ”comunicatele denigratoare…

- Final de proces in dosarul in care Fondul Proprietatea SA solicita anularea hotararii nr. 8 06.10.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AGEA societatii Nationale Nuclearelectrica SA. Judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti au respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.…

- Papa Francisc a aparat, miercuri, dreptul la odihna duminica, ziua Sfintei Liturghii, o tradiție catolica subminata in unele țari tot mai secularizate, relateaza AFP. Foarte didactic in timpul audienței generale de miercuri, suveranul pontif a reamintit credincioșilor ca "celebrarea duminicala a euharistiei…