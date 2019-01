Maggie Rogers lanseaza albumul sau de debut, “Heard It In A Pastlife”

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Reșița Rocks pregatește un nou single care va fi lansat in aceasta luna. „Piesa se numește «Garoafa roșie», iar invitatul nostru este din nou Calin Pop de la Celelalte Cuvinte, cel care a și compus aceasta sensibila balada in anul 1984, pe cand activa și cu trupa reșițeana, Transrock!“, spun…

- JP Cooper continua seria declaratiilor de dragoste adresate proaspetei sale sotii si lanseaza chiar piesa pe care artistul a cerut-o in casatorie pe iubita sa, “Cheerleader”. Anul acesta, in cadrul festivalului Eletric Castle, JP Cooper a sustinut un concert emotionant, in urma caruia a ramas uimit…

- De Mos Nicolae, micuta si talentata Maia Malancus ofera in dar o varianta a celebrei „All I Want For Christmas Is You”, melodia deja sinonima cu sarbatorile de iarna. Maia Malancus a filmat intr-un decor de poveste un videoclip colorat si s-a simtit excelent la filmarile videoclipului regizat de catre…

- INNA lanseaza primul single “Iguana” de pe albumul “YO”, compus integral de artista și produs de David Ciente. Atitudinea energica a INNEI te va face sa te ridici și sa dansezi. “Iguana” are un sound nou, diferit, exotic, cu un mesaj pozitiv, de empowerment, așa cum a fost și piesa anterioara “RA”.…

- Tulbur Apele lanseaza „Nebun dupa ea”, prima piesa din cariera muzicala, extrasa de pe albumul pe care artistul urmeaza sa il lanseze. Single-ul este compus de catre Tulbur Apele, iar videoclipul este regizat de Mircea Palamari. „«Nebun dupa ea» este despre o dragoste platonica, mai degraba. Am compus…

- Voltaj se reinventeaza și lanseaza „Amprente”, o piesa cu un sound surprinzator care se imbina perfect cu vocea solistului, Calin Goia. Single-ul este compus de catre trupa impreuna cu cei de la EpiQ, iar videoclipul este regizat de Silviu Mindroc. „«Amprente» aduce multe premiere pentru noi. Este o…

- Imagine Dragons sparge monotonia toamnei cu o piesa incredibil de puternica – „Machine”, care se regaseste pe cel de-al patrulea album al trupei, „Origins”, a carui lansare este programata pentru 9 noiembrie. Materialul „Origins” este deja disponibil pentru precomanda si reuneste piesele „Natural”,…

- Narcisa Suciu a revenit cu o balada sensibila, „Ai suflet trist”: Narcisa Suciu colaboreaza din nou cu Mircea Rusu și lanseaza melodia „Ai suflet trist”, in plin acord cu anotimpul plin de melancolie in care suntem. Dupa ce anul trecut a lansat un album de colinde, intitulat „Craciunul meu”, Narcisa…