Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au condamnat-o, vineri, pe Magdalena Serban, femeia acuzata ca a ucis o tanara aruncand-o in fata metroului, la inchisoare pe viata. Decizia nu este insa definitiva.

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, condamnata la inchisoare pe viața. Crima de la metrou. Magistrații Tribunalului București au condamnat-o, vineri, pe Magdalena Șerban, femeia acuzata ca a ucis o tanara aruncand-o in fata metroului, la inchisoare pe viața. Decizia nu este insa definitiva. Tribunalul…

- Criminala de la metrou a fost condamnata la inchisoare pe viața. Magdalena Șerban a impins o tanara pe șinele de metrou in stația Dristor 1, in decembrie 2017. Ea a incercat anterior sa ucida o alta tanara in același mod. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel. La ultimul termen al procesului,…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins o pe sinele de metrou in statia Dristor 1 si a incercat sa ucida o alta tanara in acelasi mod, a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare pe viata, informeaza Agerpres.ro. Decizia nu este definitiva si poate fi…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor 1 si a incercat sa ucida o alta tanara in acelasi mod, a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la inchisoare pe viata.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.…

- Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, condamnarea Magdalenei Serban, femeia care omorât o tânara dupa ce a împins-o pe sinele de metrou, la statia Dristor, la închisoare pe viata.

- Dana Dumbrava, zisa „Racheta", a fost condamnata la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare dupa ce, in tentativa de a-si salva iubitul de puscarie, a ticluit un plan malefic pentru a duce anchetatorii de nas. Tanara de 28 de ani a fost condamnata laolalta cu iubitul ei, Gheorghita Dumbrava, gasit…