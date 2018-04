Magazinul tinerilor antreprenori. La Berlin s-a deschis un supermarket dedicat produselor inovatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare supermarket Mega Image din afara Bucureștiului se deschide la Buzau. Magazinul este amenajat la parterul complexului comercial Galleria Mall, de pe Bulevardul Unirii. ”DESCHIDEM PENTRU DUMNEVOASTRA SUPERMARKET-ul MEGA IMAGE din Galleria Mall! Incepand de vineri, 6 aprilie, va așteptam la…

- „Noul supermarket isi asteapta clientii cu o gama de peste 3.000 de articole si propune produse proaspete pe parcursul intregii zile, solutii si idei pentru mese rapide dar si confort sporit prin intermediul celor peste 10 servicii disponibile la casele de marcat. Express Iasi Pacurari este un magazin…

- Are un nume, o varsta, o poveste, deși nimeni nu mai știe de el. Il cheama Iulian, a implinit recent 38 de ani, dar n-are buletin sau certificat de naștere. Familie? A avut candva, dar toți au plecat in cautarea unei vieți mai bune. Singurul care i-a ramas aproape e un frate, dar care a cazut in patima…

- Vineri, 23 martie, in preajma sarbatorii Bunei Vestiri, in Falticeni a fost organizata editia a VII-a a Marsului pentru viata. Marsul a fost organizat de Asociatia Pro-Vita Falticeni, Asociatia Bucovina Profunda si Protoieria Falticeni, in colaborare cu unitatile scolare din municipiu. Punctul de ...

- O fetita bolnava a fost tratata la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova printre soareci, insa conducerea unitatii spitalicesti a negat intamplarea, dar a precizat ca in trecut au fost probleme cu rozatoarele.

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Produsele naturiste intotdeauna au fost apreciate pentru capacitatea lor ridicata de vindecare, benefice pe termen lung si reprezinta un tratament fara efecte adverse. De asemenea, reprezinta una dintre modalitatile prin care toate afectiunile si bolile pot fi tratate inca din stadiul incipient. Tratamentele…

- Din 25 mai 2018, va intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. Printre noile reglementari se regasesc: dreptul la portabilitatea…

- O femeie a avut parte de o intamplare pe cat de ciudata, pe atat de socanta, in timp ce dadea cu aspiratorul in dormitor.Femeia din Canada a observat o trapa in podeaua camerei, asa ca a tras de ea.

- Potrivit imaginilor video extrase de pe camerele de supraveghere din magazinul Kaufland din Arad, șoarecele a fost plasat in magazin, la raftul de lactate, inainte de a fi filmat. Pe imagini se poate observa cum barbatul plaseaza șoarecele printre produse, iar dupa cateva minute se intoarce…

- Cel mai nou magazin de mobila și decorațiuni interioare din Timișoara s-a deschis oficial. A durat aproape un an amenajarea, dar, spun investitorii, a meritat. Momax Timișoara ii așteapta pe toți cei care cauta calitate la prețuri decente.

- Pompierii sibieni intervin la un incendiu care a izbucnit miercuri dupa amiaza la depozitul de marfa al market ului Carrefour din Medias, magazinul fiind inundat cu fum, insa nu sunt persoane surprinse in interior, informeaza Agerpres.ro. Potrivit ISU Sibiu, arde cu flacara in interiorul depozitului…

- In cadrul celei de-a patra Ediții a Conferinței Naționale a Asociației Romane pentru Educație Pediatrica in Medicina de Familie (AREPMF), derulata in perioada 22-25 februarie 2018, in Centrul Universitar Targu-Mureș, au fost lansate mai multe volume in format electronic cruciale pentru educația medicala

- Comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au desfasurat in perioada 12.02-23.02.2018, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice in municipiile Galati si Tecuci. Au fost verificati 13 operatori economici,…

- Dupa cum anunțase cu multa emfaza la sfîrșitul lunii ianuarie, Igor Dodon a reușit sa puna piciorul și într-o țara din Vestul Europei. Și nu oriunde, ci în Germania, acolo unde, spera președintele, urma sa o întâlneasca pe Angela Merkel. În…

- CFR Calatori a anulat, vineri dimineata, un numar de 46 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, precizand insa ca nu sunt trenuri blocate, iar traficul este deschis pe toate magistralele. "Trenurile intra treptat in graficele normale de circulatie. La aceasta ora (8:00) traficul este deschis…

- Consiliul Județean Maramureș a gazduit miercuri, 28 februarie 2018, un eveniment dedicat antreprenorilor maramureșeni, respectiv prezentarea programului Creative Start. La masa rotunda au participat președintele Consiliului Județean Maramureș Gabriel Zetea, vicepreședintele Ioan Doru Dancuș, primarul…

- Cinci startup-uri au participat la un concurs de prezentari, unde au sutinut pitch-uri in fata unui juriu format din antreprenori romani de succes precum fondatorul Clever Taxi — Mihai Rotaru si presedintele TechAngels Romania — Dan Calugareanu.

- De ce suntem siguri ca Mad Marketers Conference va fi un eveniment util și interesant pentru internet-marketeeri? Deoarece pentru fiecare prezentare am selectat cei mai buni speakeri din domeniu! Am verificat și reverificat minutios fiecare prezentare, am stors toata apa pana la ultima picatura, ne-am…

- KaDeTe, primul supermarket dedicat startup-urilor, se va deschide luna viitoare in Berlin. Magazinul le va inlesni brandurilor si companiilor la inceput de drum accesul la consumatori si achizitori, scrie RetailDetail.

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a declarat, referitor la afacerile facute cu fratii Mazare, ca a finantat alaturi de acestia 30 de hectare de plaja in Brazilia, dar si constructia resortului din Madagascar, precizand ca Radu Mazare a clacat psihic cand procurorii i-au tot deschis dosare.

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Piata electromobilelor este pe cale sa isi ia un avant serios si unii producatori incep deja campanii interesante prin care doresc sa-si apropie clientii de astfel de masini ecologice. Un pionier este Renault, constructor auto cunoscut pentru experienta sa vasta in domeniu.

- In cursul lunii ianuarie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au desfasurat 6.357 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- Aeroportul London City, cel mai apropiat de centrul capitalei britanice, urmeaza sa se redeschida marti, dupa ce specialistii au reusit sa dezamorseze si sa evacueze o bomba germana de o jumatate de tona datand din Al Doilea Razboi Mondial, transmite AFP."Aeroportul va fi deschis normal maine",…

- Un vals dedicat pictorului Stefan Luchian, compus de violonista Lucia Sacaliuc, a fost interpretat, joi, in premiera, la Botosani, cu prilejul vernisarii expozitiei "Stefan Luchian - 150". Piesa "Florile lui Luchian" a fost cantata la vioara de sotii Oleg si Lucia Sacaliuc, in prezenta a zeci de oameni…

- Indicele bursier Dow Jones a avut ieri o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras „preocuparea” Presedintiei SUA. Pietele bursiere din intreaga Europa se pregatesc acum pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne…

- Camilele sunt niște pacienți ascultatori și ușor de tratat. Așa declara medicii care lucreaza la primul spital pentru camile din lume. Investiția a costat 10 milioane de dolari iar spitalul a fost inaugurat oficial in 2017.

- Anghelina Taran In anul 2004, organizația internaționala independenta Green Peace a inceput alcatuirea listelor ”negre” ale producatorilor care induc consumatorii in eroare declarind ca nu folosesc in procesul de producere OMG. Ulterior, la Green Peace s-au alaturat diverse organizații publice din diferite…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a facut, ieri, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, un bilanț al guvernarii PSD. Cu ajutorul unei sinteze numite „Cartea neagra”, edilul a prezentat o analiza a guvernarii PSD-ALDE pe toate domeniile cheie din societatea romaneasca. De la transporturi,…

- Cantaretele Madonna, Beyonce, Barbra Streisand si Nicole Scherzinger vor aparea pe un album aniversar, dedicat compozitorului Andrew Lloyd Webber, care va implini varsta de 70 de ani in luna martie, informeaza Press Association. Aceasta compilatie va contine atat cantece noi inregistrate…

- Odata cu noul magazin deschis astazi, rețeaua ajunge sa numere 170 de unitați in format Loco. Totodata, compania iși continua extinderea in București, Iași și Popesti-Leordeni.

- Gigantul Amazon a deschis saptamana aceasta primul magazin unde nu ai nevoie decat de un smartphone. Amazon, cel mai mai retailer online din lume, a inaugurat in Seattle, unde se afla sediul companiei, un magazin fara casieri, unde clientii au nevoie doar de un smartphone si de aplicatia dedicata Amazon…

- Politistii din Buzau au intocmit dosar penal pentru lovire sau alte violente dupa ce o fata de 12 ani a fost batuta de un coleg de clasa in microbuzul scolar cu care copiii meargeau acasa de la cursuri, de la scoala din localitatea Fundeni Zarnesti. Anchetatorii spun ca ar putea fi cercetat si soferul…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- FC Viitorul a intalnit joi, 18 ianuarie, la Maxx Royal din Belek, in al treilea joc de verificare din cantonamentul din Antalya, multipla campioana a Elvetiei, Grasshoppers Zurich 27 titluri nationale si 19 Cupe ale Elvetiei . O formatie experimentata, pregatita de Murat Yakin, fostul international…

- Masina presedintelui Organizatiei Municipale a Femeilor Social-Democrate din Brasov, Adela Diaconu, a fost vandalizata, sambata, intr-o parcare din centrul istoric al orasului, pe usi fiind scris cu spray rosu „C+R”. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, va prezenta în cadrul ISE 2018 (6–9 februarie 2018), cel mai performante modele din gama de proiectoare laser și soluțiile…

- Targul va functiona saptamanal pe amplasamentul deja cunoscut iesenilor, cel al parcarii Institutiei Prefectului. Dedicat micilor producatori, targul va oferi produse autentice locale, alimente proaspete, diverse obiecte de artizanat. Iesenii vor putea sa aleaga de la produse de panificatie si prajituri…

- Un hotel din gheata inspirat din serialul de televiziune „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, construit in colaborare cu HBO si decorat intre altele cu dragoni, lupi stravechi si Umblatori Albi, a fost deschis in Laponia, Finlanda, si va primi vizitatori pana in aprilie 2018.Hotelul, construit…

- In octombrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,7% comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a avansat la 4%, potrivit News.ro. In noiembrie, cea mai mare crestere a preturilor, fata de luna anterioara, s-a inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor…