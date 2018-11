Magazinul online realizat de profesionisti iti permite sa iti vinzi mai usor produsele si serviciile

Stiri pe aceeasi tema

- Studiile de piața realizate recent estimeaza ca tranzacțiile de Black Friday vor atinge anul acesta 813 milioane de lei, iar aproape 30% din aceasta suma va reprezenta vânzari online.Valoarea tranzactiilor online va creste cu 30% de Black Friday în acest an fata de anul…

- Republica Moldova poate aduce Marii Britanii un prejudiciu de 1.7 trilioane de dolari prin refuzul de a permite accesul la acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) privind Achizitiile Publice, scrie publicatia Bloomberg, citata de Adevarul.

- Carrefour Romania informeaza ca a intarit masurile de securitate si controalele preventive pe produsele finite si da asigurari ca va continua sa monitorizeze calitatea produselor comercializate in reteaua sa de magazine, conform unui punct de vedere referitor la retragerea de la vanzare a salatei de…

- Inflația s-a ridicat la 5% in luna septembrie fața de luna septembrie 2017, potrivit datelor prezentate miercuri de catre Institutul Național de Statistica (INS). Cartofii, serviciile poștale, transportul aerian și gazele s-au scumpit cel mai mult de la inceputul anului, potrivit unei analize Libertatea.…

- Fiecarui cetatean trebuie sa i fie respectat dreptul constitutional de a i fi ocrotita sanatatea, iar un sistem de servicii functional trebuie sa se bazeze pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, afirma ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, subliniind ca afirmatia sa privind…

- Mai mult de jumatate dintre romani fac cumparaturi online, in general de pe telefonul personal, in cursul orelor de program, timpul alocat, in medie, in acest sens fiind de o ora si jumatate, potrivit unui sondaj realizat de BestJobs. Astfel, aproape 6 din 10 angajaţi români admit că…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. România a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, este interzisa introducerea…