Stiri pe aceeasi tema

- A crescut ca manager in multinationale, unde a invatat sa vanda snackuri, bauturi racoritoare si mai apoi branzeturi, iar acum conduce producatorul celui mai vandut brand de lactate din romania: Napolact. Cornel Caramizaru este romanul pe care FrieslandCampina, un gigant cu afaceri de peste 12 miliarde…

- iPhone X este cel mai scump smartphone „de serie” de pe piata, in mare parte din cauza costurilor in plus pentru componente. Apple stie acest lucru si pare sa incerce sa reduca din aceste costuri in 2018, pregatind un succesor foarte similar in capabilitati si design cu actualul flagship, la un pret…

- Aceeasi societate mai vinde un Volkswagen Transporter din 2001. Un Renault Megane din 2002, recuperat dintr-un sechestru AJFP Bihor costa 1150 de lei, scrie promotor.ro. ANAF are o oferta si pentru un cap tractor Actros, fabricat in 2002. Mutantul Mercedes costa 30.000 de lei. La un pret tentant e si…

- Asa cum spuneam, sunt preturi tentante. In colectia de primavara am gasit un BMW 520i la 27.847 de lei, fara TVA. De fapt, hai sa precizam ca toate preturile sunt fara TVA. Masina e din 1999, benzina, desigur. Aceeasi societate mai vinde un Volkswagen Transporter din 2001. Un Renault Megane…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit miercuri, 14 martie, la varsta de 76 de ani. Suferind de scleroza laterala amiotrofica (denumita si boala Lou Gehrig), cu care a fost diagnosticat la varsta de 21 de ani, Hawking era imobilizat intr-un scaun cu rotile si putea comunica doar…

- Piata cladirilor de birouri si a spatiilor industriale a beneficiat direct de cresterea economica. Modelul de crestere economica a fost bazat pe servicii si IT ceea ce s-a transpus in cerere pentru spatiile de birouri, explica Mihai Patrulescu, senior consultant Colliers International Romania, in cadrul…

- Stephen Hawking a fost unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți fizicieni la nivel mondial și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani. El și-a dedicat viața științei și a fost considerat de mulți a fi urmașul lui Einstein grație geniului sau, dar și multelor excentricitați in comportament.…

- Fizicianul Stephen Hawking, care a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani, a fost cel mai celebru om de stiinta britanic al vremurilor actuale, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii secretelor Universului, potrivit AFP.

- Blocat intr-un scaun cu rotile si nevoit sa exprime prin intermediul unui sintetizator de voce, Stephen Hawking, care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, si-a consacrat viata intelegerii secretelor universului si popularizarii astrofizicii, devenind o celebritate in domeniul stiintei, relateaza…

- Farmec, companie cu capital 100% romanesc, a scris istoria industriei cosmetice din tara, fiind inca de la fondarea sa si pana in prezent lider in randul producatorilor de cosmetice din Romania. Astazi, cel mai mare producator roman de cosmetice este clasat in top 5 cei mai mari jucatori din piata…

- Veste proasta pentru pasionații de mașini! Se anunța sfarșitul uneia dintre cele mai indragite mașini din istorie. Compania Volkswagen a anunțat faptul ca nu va mai produce modelulu Beetle. VW

- Volkswagen Beetle este o parte importanta din istoria automobilistica europeana și mondiala și așa va ramane pentru totdeauna. Totuși, dupa o istorie de 80 de ani, nemții de la Volkswagen au decis ca nu se va mai lansa o noua generație, scrie Playtech.ro.

- O tanara a postat pe Facebook o imagine cu o batranica care vinde pe strazile Clujului bratari si margele. Textul emotionant arata stradania de a castiga un ban muncit si modestia bunicutei.

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Ca rezultat al noilor concepte de ”sharing”, parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule si de la 270 de milioane la 212 milioane in Statele Unite.

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Piata de wearables pare sa se fi stabilizat in ultimii cativa ani, cu dispozitivele care monitorizeaza efortul, precum bratarile inteligente, in topul vanzarilor, atentia fiind departata de ceasurile dedicate cu Android Wear. Huawei, producatorul unuia dintre cele mai interesante modele de smartwatch,…

- Un nou prototip de masina zburatoare promite sa revolutioneze piata auto. Modelul, realizat de un producator olandez, va fi expus la salonul auto de la Geneva, care va incepe saptamana viitoare.

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- Antreprenorul Elon Musk a impresionat zilele trecute prin lansarea in spațiu a unei mașini decapotabile Tesla, o adevarata demonstrație de forța facuta de miliardar pentru a marca folosirea celei mai puternice rachete din lume, Falcon Heavy, realizata de catre compania sa SpaceX . Insa puțina lume mai…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Programul Start-Up Nation a dat șansa viitorilor antreprenori sa iși dezvolte o afacere, dar in același timp a creat și oportunitatea pentru alții de a spera ca pot face un ban din proiecte. Unele proiecte aprobate pe banii din 2017 pentru Start-Up Nation au ajus sa fie scoase la vanzare pe platformele…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Piata de masini second hand este in continua expansiune in tara noastra, tot mai multi romani care nu dispun de un buget foarte mare, considerand-o o optiune viabila. Cel mai important lucru pe care cumparatorii unui astfel de autoturism trebuie sa il cunoasca este estimarea corecta a raportului calitate-pret,…

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- In data de 16 februarie 2018, ora 11,00, in localitatea Curtea de Arges, strada Nevers, la sediul Serviciului Fiscal Municipal, se vor vinde la licitatie o serie de bunuri apartinand firmei SC HANDEL SUN GARDEN SRL. Astfel, potrivit anuntului de pe site-ului prin care ANAF valorifica bunurile, vor fi…

- Piata de masini second hand este in continua crestere in Romania ultimilor ani. Un autoturism second hand are si avantaje si dezavantaje, iar pentru unii romani ce nu dispun de un buget extrem de mare, acest tip de automobil poate reprezenta o adevarata optiune atunci cand doresc sa-si achizitioneze…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Centura de siguranța este unul dintre cele mai importante accesorii cu care poate fi dotat un automobil. Motivul? Aceasta poate salva vieți, lucru pe care l-a și demonstrat in existența ei de aproape 60 de ani. Inventatorul centurii de siguranța se numește Nils Bohlin, un inginer suedez care lucra in…

- Fitbit este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de trackere de fitness. Piața de wearable pentru iubitorii de sport s-a aglomerat în ultimii ani iar lupta a devenit din de ce în ce mai interesanta. Cu modelul Ionic, Fitbit a facut un pas mare spre zona de smartwatch și…

- Patru persoane care ar fi comis in ultima saptamana mai multe furturi din autoturisme din judetele Cluj, Mures si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, au fost reținute de polițiști. Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane,…

- Ala Malii, magistrata la Judecatoria Chișinau, vizata anterior intr-o ancheta a Ziarului de Garda despre averea sa, a fost propusa de Consiliul Superior al Magistraturii la funcția de judecatoare la Curtea de Apel Chișinau.

- ANAF vinde mașini cu prețuri incepand de la 100 de euro. Vanzarea se face prin intermediul site-ului oficial. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Piata imobiliara din Campulung Moldovenesc e zguduita de o oferta fara precedent! Un barbat isi vinde casa pe Biblii. Proprietarul spune ca nu-l mai intereseaza lucrurile materiale, ci traieste doar pentru partea spirituala a vietii. Iar daca reuseste tranzactia, va pleca misionar in Africa. Desigur,…

- In Romania socialista existau aproximativ 200 de unitați comerciale de acest fel, in principalele orașe și, mai ales, in stațiunile de pe Litoral. Fiecare hotel avea un magazin gen shop, unde, in general, se gaseau țigari straine, produse de artizanat romanești, produse alimentare „pentru export”, bauturi,…

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Eaton a anunțat astazi optimizarea gamei 93PS de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) pentru puteri mai mici (8 și 10 kW). Eaton 93PS este cel mai avansat UPS trifazat și este proiectat sa ofere o disponibilitate ridicata și costuri de proprietate reduse pentru camerele de servere și…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțatorul medicului Mihai Lucan, vine la „Interviurile Libertatea Live”, miercuri, de la ora 10.00. Emanuel Ungureanu va vorbi despre plangerile pe care le-a facut la DIICOT, pe numele medicului Mihai Lucan și despre sistemul construit de profesor, la Cluj, dar și…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Livezile, judetul Timis, este cercetat de politistii gorjeni sub acuzatia de furt calificat, dupa ce a sustras o masina din Motru. Politisti din Motru au fost sesizati duminica de un localnic, de ...

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride.

- Virgil van Dijk (26 de ani), cel mai scump fundaș din istorie, a fost prezentat oficial la Liverpool și a susținut primul antrenament sub comanda lui Jurgen Klopp. Intr-un interviu acordat pentru site-ul oficial al "cormoranilor", olandezul a vorbit și despre cele 85 de milioane de euro platite de Liverpool…

- Piata auto a inregistrat o revenire spectaculoasa in acest an, dupa ce a fost afectata de criza din 2014, provocata de problemele din sistemul bancar.Potrivit statisticilor, in perioada ianuarie-noiembrie au fost inregistrate aproape noua mii de autoturisme noi.

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, in ultima sedința din acest an, in creștere cu 0,19%, fața de ședința anterioara, cel mai mare curs din istorie. Pana astazi, cel mai mare curs euro/leu fusese atins in 21 noiembrie, cand moneda unica a urcat la 4,6551 lei/euro. Pe piata…