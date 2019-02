Stiri pe aceeasi tema

- Mii de internauți au semnat o petiție online prin care cer administrației de la Washington sa vanda Canadei statul Montana. Ei susțin ca acesta este oricum ”inutil” și ca banii obținuți ar putea fi folosiți pentru a reduce datoria naționala. Peste 9.000 de persoane au semnat petiția online prin care…

- Mii de internauți au semnat o petiție online prin care cer administrației de la Washington sa vanda Canadei statul Montana. Ei susțin ca acesta este oricum ”inutil” și ca banii obținuți ar putea fi folosiți pentru a reduce datoria naționala. Peste 9.000 de persoane au semnat petiția online prin care…

- Firmele care doneaza mancare platesc impozit mai mic la stat. Asta prevede legea risipei alimentare, care se aplica de astazi, dupa amanari succesive. Problema risipei ramane, insa, acuta la nivelul gospodariilor.

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede combaterea risipei alimentare, potrivit caruia operatorii economici donatori vor beneficia de facilitați fiscale prin deducerea cheltuielilor cu alimente donate din impozitul pe venit, potrivit mediafax. ”Este vorba despre reglementari privind…

- „Creierul” unei grupari considerate „mafiote”, care a actionat in perioada 1971-1978, condamnat la moarte la data de 21 iulie 1981 si executat la Jilava pe 14 decembrie in acelasi an, Gheorghe Stefanescu, un gestionar al unei pravalii cu vinuri din Bucuresti, a pus pe jar autoritatile in perioada comunista.…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in privinta cheltuielilor gospodariilor pe mancare, reiese din datele Eurostat. Practic, 26,4% din totalul cheltuirilor unei gospodarii se duc pe mancare, in timp ce media europeana este de 11,1%.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca China ar trebui sa elibereze doi cetațeni canadieni care au fost reținuți saptamana aceasta dupa ce autoritațile din Canada au arestat un director executiv chinez pe un mandat de extradare din SUA.

- In Prince Edward Island, o provincie din Canada, siguranța școlarilor a fost dusa la un alt nivel. Canadienii au spus ca șoferii care vor depași ilegal un autobuz școlar iși vor pierde permisul. Noua lege...