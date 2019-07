Magazinul cu aproape 2000 de biciclete Magazinele de cartier dezamagesc de cele mai multe ori din cauza numarului redus de produse si a omogenitatii acestora. Intr-unul dintre aceste magazine nu se gasesc produse de 1000 de euro, ci preturile se opresc undeva sub 500 de euro.



Acolo produsele cu pretentii nu apar in stoc, fiindca oamenii nu dispun de atatia bani sa poata cumpara exponate de lux. Exista tentatia ca magazinele din provincie sa fie privite la fel, crezandu-se ca numai in capitala tarii si in zona centrala a acesteia se gasesc magazinele cele mai aprovizionate.



In realitate, lucrurile nu stau deloc asa!… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu poate fi libertate mai mare ca aceea a omului care se urca pe saua bicicletei si porneste sa cucereasca lumea! Racoarea din jur, aerul curat si zecile de arome il fac sa guste din plin fericirea. Bicicleta inseamna sport, sanatate, mobilitate, timp castigat. Cele 20 de minute pana la magazinul din…

- Peste 20 de artisti, printre care cei de la The Mono Jacks, Vita de Vie, Tapinarii si Luna Amara, vor urca pe scena Folk Rock Fest Piatra Craiului, care se va desfasura in parcul national, in perioada 15-17 august si in cadrul caruia, anul acesta, se vor pune bazele unei miscari care sa aduca artistii…

- In primele cinci luni ale anului 2019, in Bucuresti au fost furate 280 de biciclete, adica cel putin o bicicleta pe zi. Din cele 280 de biciclete furate, politistii au recuperat doar 36 pana in prezent.

- Siguranta oamenilor este prioritara pentru membrii Asociatiei Verde pentru Biciclete din Timisoara, acesta fiind motivul pentru care, de peste un an, se organizeaza lunar cursul de educatie rutiera pentru biciclisti.

- Compania Naționala de Cai Ferate FR SA a scos la licitație reparația podului de pe linia 205 Brașov – Podu Olt (expertiza, DALI, proiectare și execuție) – de la km 94+479, amplasat intre stațiile Ucea si Arpaș. Podul are infrastructura (culeele) din beton si suprastructura alcatuita dintr-un tablier…

- Bicicleta este un mijloc de transport folosit de peste un secol. Este unul dintre cele mai recomandate datorita beneficiilor pe care le aduce. Indiferent daca folosesti o bicicleta pentru a face sport sau pentru a te deplasa la scoala sau la serviciu, trebuie sa stii ca acest vehicul te va ajuta…

- Prea multi proprietari de autovehicule au o mentalitate gresita in ceea ce priveste starea de functionare a vehiculului lor. Multi dintre ei, aleg sa intervina asupra masinii doar atunci cand incep sa apara diferite probleme, ce le pot uneori pune chiar viata in pericol. Efectuand vizite regulate in…

- Emisiunea de marci postale "Fauna protejata din Romania" va fi introdusa in circulatie, incepand de joi, de Romfilatelia. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, emisiunea de marci postale va fi disponibila in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca,…