Magazinele în care clienții pleacă FĂRĂ să plătească la casă. Au vânzări de 2 ori mai mari Amazon a inaugurat primul magazin de acest gen anul trecut, dar intre timp apar tot mai multe care functioneaza dupa acelasi principiu. Analistii prezic ca acesta e viitorul magazinelor traditionale, aflate intr-o concurenta acerba cu cele online. Amazon a deschis la Seattle in ianuarie anul trecut primul magazin automat. Cumparatorul se autentifica la intrare cu un cont de utilizator. Apoi, datorita unui sistem de camere si senzori, magazinul stie cand cumparatorul ridica un produs doar ca sa se uite la el si cand il cumpara. La plecare, suma datorata i se scade din cont. Conceptul a avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sus, mai repede și mai departe – Boeing o va face cu aripi noi, pe aeronave tot mai eficiente și cu autonomie tot mai mare / Se apropie timpul in care in magazine roboții vor sta mult mai mult decat oameni, deoarece cumparaturile vor fi tot mai rapide și placute in magazinele viitorului.

- Jeff Bezos (54 de ani) este cel mai bogat om din lume, cu o avere care se ridica la peste 160 de miliarde de dolari datorita companiei sale Amazon, devenita saptamana aceasta cea mai valoroasa, devansand Microsoft. Cei doi soti au decis sa divorteze dupa o lunga perioada de ″cautari sentimentale″⁣…

- Producatorii auto germani au realizat vanzari record in 2018, grupul BMW pastrand pozitia de lider pe piata premium pentru al 15-lea an consecutiv, cu 2,49 de milioane de vehicule vandute, urmata de Mercedes-Benz, cu 2,31 de milioane de unitati, dar analistii se intreaba cat timp vor mai reusi constructorii…

- Astfel ca, alte doua magazine și-au deschis porțile pentru pasionații de shopping: Jolie și Man’s Style Fashion. Fiți Jolie in Lotus Retail Park Spre incantarea doamnelor și domnișoarelor care apreciaza calitatea, confortul, unicitatea și eleganța in vestimentație, de curand s-a deschis un…

- Sezonul reducerilor de iarna e pe cale sa inceapa, prilej cu care magazinele online se vor intrece in afisarea si promovarea de oferte atragatoare pentru clienti. Orice factor diferentiator poate aduce vanzari mai mari, precum listarea ofertelor pe GLAMI.ro, singurul catalog online de moda din tara…

- "Compania aeriana TAP Air Portugal informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona - Bucuresti. Clientii cu bilete de avion deja cumparate vor fi protejati pe zborurile altor companii aeriene si vor fi informati despre noile rute sau vor putea solicita rambursarea…

- Kathleen McDonagh, in varsta de 25 de ani, a intrat, pe 27 decembrie 2016, intr-un magazin Tesco din Cork, Irlanda. Ea avea interdicție de a intra in magazinul respectiv, astfel ca s-a gandit sa-i oblige pe agenții de securitate sa o lase inauntru. Tanara a deschis o cutie de Pringles in valoare de…