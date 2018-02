Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron a promis fermierilor ca va interzice ca investitorii straini sa mai cumpere terenuri in Franța, dupa ce un fond de investiții din China a cumparat terenuri agricuole in centrul țarii.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr-un container sosit din China, in Portul Constanta Sud Agigea, peste 1.000 de umbrele contrafacute in valoare de aproape 10.000 de euro. Marfa a fost confiscata, proprietarul, un cetațean iordanian,…

- Cifra de afaceri a grupului a atins anul trecut valoarea de 58,77 miliarde de euro (+14,7%), din care 2,727 miliarde de euro din partea AVTOVAZ. "Excluzand impactul consolidarii AVTOVAZ, cifra de afaceri a Grupului progreseaza cu 9,4 %, la 56,043 miliarde de euro (+10,1 % excluzand variatia…

- Respectul și aprecierea fața de angajații și clienții companiei se arata și cu ajutorul cadourilor corporate, o tactica abordata tot mai mult cu succes de catre management. Angajatul simte ca i se ofera atenție, ca munca și rolul lui in firma sunt apreciate. Clientul conștientizeaza rolul important…

- Reteaua Starbucks a deschis o noua cafenea in Bucuresti, pe strada Lipscani din Centrul Vechi, intr-un spatiu de aproape 400 mp, pe doua nivele. „Suntem incantati sa aducem cafeaua Starbucks Reserve impreuna cu aceste metode inovatoare de preparare a cafelei intr-un spatiu nou atat de frumos,…

- Criza vagoanelor de marfa pentru transportul carbunelui extras din minele Vaii Jiului spre termocentrale s-a rezolvat, dupa ce sindicalistii au acceptat ca distribuirea tichetelor de masa ale minerilor sa intarzie, iar banii necesari pentru acestea sa fie redistribuiti de administratia Complexului Energetic…

- Razboiul civil din Siria, care a inceput in 2011, a castigat o dimensiune internationala, context in care a venit o declaratie-surpriza din partea Chinei. Ambasadorul Chinei in Siria, Qi Qianjin, a acordat o declaratie agentiei Xinhua in care a aratat ca "A venit vremea sa ne concentram eforturile pe…

- China va introduce, in luna martie, propriul sau contract petrolier futures, in ideea de a oferi o alternativa la Brent si WTI, contractele in dolari care in prezent sunt indicatori de referinta pe piata petroliera mondiala, informeaza AFP.

- Gigantul Didi Chuxing, care in 2016 a preluat business-ul Uber din China, a semnat un parteneriat cu 12 producatori auto pentru a crea o platforma prin care sa poata fi oferite servicii de ride-sharing, mai ales cu masini electrice. Miscarea este o dovada ca interesele industriei auto si cele ale companiilor…

- Credius Pay și NETOPIA mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist de tenis feminin (WTA), pentru titlul cucerit la Shenzhen si finala jucata la Australian Open. Halep, in varsta de 26 de ani, a ocupat detasat primul loc in ancheta realizata…

- Un baiat, in varsta de 12 ani, din China, a fost gasit plin de sange, dupa ce telefonul sau mobil a explodat brusc, in timp ce se afla la incarcat. Explozia a fost atat de puternica, incat copilul a ramas fara un deget și a orbit la ochiul drept, dupa ce din telefon s-au desprins bucați mici…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de ingrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, intr-un interviu pentru BBC, scrie Mediafax."Ganditi-va la amploarea celor doua economii [a Rusiei si a Chinei].…

- Cazul Romaniei este celebru in tot BMW Group, fiind tara in care 9 din 10 masini noi BMW vandute sunt echipate cu tractiune integrala xDrive, desi conditiile rutiere si de clima nu impun neaparat asa ceva, a spus seful BMW Group Romania, Wolfgang Schulz, intr-o discutie cu presa. Potrivit acestuia,…

- Amazon, cel mai mai retailer online din lume, a inaugurat saptamâna aceasta în Seattle, unde se afla sediul companiei, un magazin fara casieri, unde clientii au nevoie doar de un smartphone si de aplicatia dedicata Amazon Go pentru a-si face cumparaturile, scrie CNET.com. Mai…

- Clever Taxi, cea mai mare aplicație de e-hailing din România, împlinește cinci ani de activitate în Cluj-Napoca și premiaza cu vouchere speciale fidelitatea clujenilor. Cluj-Napoca este al doilea oraș în care Clever Taxi și-a facut intrarea.…

- HTC a prezentat in toamna anului trecut doua noi modele de smartphoe-uri din gama U11, iar la inceput de an modelul U11 EYEs a debutat in China. Ne-am fi asteptat ca urmatorul moment la care compania taiwaneza va lansa noi dispozitive mobile sa fie Mobile World Congress 2018, targul de tehnologie mobila…

- KFC a pregatit o surpriza pentru cei pasionati de drone. Atasate pe cutiile anumitor meniuri se gasesc mai multe piese din plastic si cateva circuite electrice care puse cap la cap formeaza o drona. Aceasta poarta numele de KFO, Kentucky Flying Object, si poate fi conectata la un smartphone prin bluetooth…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Gigantul Amazon a deschis saptamana aceasta primul magazin unde nu ai nevoie decat de un smartphone. Amazon, cel mai mai retailer online din lume, a inaugurat in Seattle, unde se afla sediul companiei, un magazin fara casieri, unde clientii au nevoie doar de un smartphone si de aplicatia dedicata Amazon…

- Carrefour SA va face un parteneriat cu gigantul chinez Tencent Holdings si va investi 2,8 miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in segmentul de retail online, dupa ce CEO-ul Alexandre Bompard a decis ca va intra in cursa impotriva Amazon, potrivit Bloomberg. Decizia anuntata astazi va…

- Chinezii sunt renumiti pentru forta lor de munca. Tara asiatica are o economie care creste extrem de repede, deoarece este un loc vast, iar lucrarile de constructie sunt in curs de desfasurare intr-o serie de regiuni pentru a dezvolta China ca fiind una dintre tarile ce nu poate fi egalata in industrie…

- Amazon a inaugurat, luni, la Seattle primul supermarket automat denumit Amazon Go. Acesta este deschis de luni pana vineri de la 7.00 la 21.00, iar clientii care ii trec pragul au parte de o experienta de cumparare inedita, informeaza bbc.com. Cei care ajung in acest magazin trebuie sa scaneze telefonul,…

- Posta Romana ia masuri dupa dezvaluirile facute de Libertatea. Intr-un comunicat de presa, Poșta Romana anunța ca va reduce considerabil timpii de așteptare pentru coletele comandate din afara Uniunii Europene. Reprezentanții Poștei iși recunosc problemele si spun ca de luna aceasta toate coletele sunt…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- Invitația Iulius Mall Suceava de a sarbatori inceputul anului 2018 pe note muzicale, in interpretarea desavarșita a instrumentiștilor Filarmonicii de Stat Botoșani și a trupei Distinto, a fost acceptata de sute de persoane. Clienții veniți la cumparaturi și melomanii dornici de o noua intalnire cu ...

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- Uitati de numerar, carduri de credit sau smartphone-uri! Cea mai noua metoda de a plati la restaurant este recunoasterea faciala, conform exemplului unui KFC din China, arata CNN, conform businessmagazin.ro.Clientii restaurantului KFC din China, cunoscut sub numele de KPro, plaseaza comanda…

- Posta Romana a anuntat ca in zilele de luni si marti, 25 si 26 decembrie, toate oficiile postale vor fi inchise. "In ziua de 30 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru aferent zilei de sambata. In zilele de 1 si 2 ianuarie…

- Procurorii rusi cer o pedeapsa aspra, de 10 ani de detentie pentru un fost ministru al economiei acuzat de acceptarea unei mite de 2 milioane de dolari din partea unuia dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Deustche Welle. Alexei Uliukaiev era inca ministru…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Fondul Monetar International (FMI) apreciaza ca datoriile Chiniei s-au umflat atat de mult incat pot pune in pericol stabilitatea financiara globala. Cu alte cuvinte, una dintre cele mai prestigioase institutii financiare internationale avertizeaza ca din China ar putea veni o noua criza financiara.…

- Incepand din 5 decembrie, clientii interesati sa cumpere noua Dacia Duster pot rezerva exclusiv online cea mai echipata versiune a modelului, cu motorizare diesel de 110 CP si tractiune integrala. Edita este limitata la 100 de masini, se arata intr-un comunicat transmis luni de constructorul auto.…

- Vanzarile de iPhone X și iPhone 8 ar putea fi interzise dupa ce producatorul de cipuri Qualcomm a dat in judecata Apple, susținand ca produsele ii incalca patentele. In proces sunt indicate inclusiv iPhone 7, iPhone 7 Plus și iPhone 8 Plus. Mișcarea Qualcomm vine dupa ce Apple a dat la randul ei in…

- Clienții Airbnb iși vor putea imparți cheltuielile cu cazarea intr-o lista in care se pot afla maximum 16 persoane. Inainte, costurile puteau fi achitate de o singura persoana, in momentul in care se facea rezervarea. Plata va fi imparțita automat la lista de prieteni cu care mergi in vacanța, insa…

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- Clienți ai companiei aeriene Blue Air susțin ca firma le-a stricat concediile dupa ce a anulat zeci de zboruri spre Madrid, cu plecare din aeroportul Internațional Bacau, pentru o perioada de peste doua luni. Aceștia se plang ca iși cumparasera bilete on-line de pe site-ul oficial al firmei, iar acum…