- Magazinele Enel din Targoviste, Mioveni, Campulung Muscel si Pitesti vor fi inchise in perioada 31 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019. In celelalte zile, magazinele vor functiona conform programului obisnuit. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar,…

- Programul subunitatilor postale Toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi închise, în zilele de 25 si 26 decembrie 2018, precum si în perioada 31 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, informeaza vineri Compania Nationala Posta Româna. Luni, 24 decembrie…

- Magazinele Enel din municipiile Bistrița, Baia Mare, Oradea și Satu Mare vor fi inchise pe 25 și 26 decembrie, zile libere legale. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul…

- Toate magazinele Enel din municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise in perioada 24-26 decembrie 2018. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: - De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 9 la ora 17 in municipiul Bucuresti…

- Magazinele Enel din municipiile Targoviste, Mioveni, Campulung Muscel si Pitesti vor fi inchise vineri 30 noiembrie, zi libera legala. In celelalte zile, magazinele vor functiona conform programului obisnuit. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar,…

- Magazinele Enel din municipiile Bistrița, Baia Mare și Satu Mare vor fi inchise vineri 30 noiembrie și sambata 1 decembrie, zile libere legale. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator…

- In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit. Astfel, de luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 9:00 la 17:00, in municipiul Bucuresti, si de la ora 8:00 la 16:00, in judetele Ilfov si Giurgiu. Clientii pot gasi informatii privind evidenta facturilor…

- Toate magazinele Enel din municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise vineri 30 noiembrie și sambata 1 decembrie, 2018, zile libere legale. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: - De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora…