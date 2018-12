Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in Ajunul Craciunului, clienții sunt așteptați la Iulius Mall și la Cinema City de la ora 10.00 pana la ora 18.00. Hipermarketul Auchan va funcționa intre orele 07.00 – 18.00. Marți, 25 decembrie 2018, angajații din Iulius Mall și Auchan sunt liberi și vor petrece sarbatoarea Craciunului…

- De sarbatori, Plaza Romania va avea un orar de funcționare special. Clienții se vor putea relaxa sau face ultimele cumparaturi dupa cum urmeaza: In Ajunul Craciunului, luni, pe 24 decembrie, magazinele vor fi deschise intre orele 10:00 – 18:00. Zona de Food Court va fi disponibila intre 10:00-19:00,…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta anunta publicul calator programul de functionare al chioscurilor R.A.T.C., pentru procurarea biletelor si abonamentelor, in perioada minivacantei 25, 26, 31 decembrie 2018 si 02 ianuarie 2019, dupa cum urmeaza:bull; marti, 25 decembrie 2018 toate chioscurile…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in perioada sarbatorilor de iarna, Craciun si Anul Nou, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul: Luni, 24 decembrie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural isi vor desfasura activitatea in intervalul orar…

- Inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Alba au verificat in perioada 27.11-18.12.2018 un numar de 116 unitati iar in urma neregulilor depistate au aplicat amenzi in valoare de peste 83.000 de lei. Controlalele au fost efectuate in 3 unitati de procesare a carnii, 48 de restaurante, 8 unitați tip fast-food,…

- Peste 200 de politisti buzoieni se vor afla pe strada, in perioada Sarbatorilor de Iarna. Unii dintre ei vor fi in civil, pentru a-i prinde mai ușor in flagrant pe hoții de buzunare care profita de aglomerația din piețe și centre comerciale. In perioada sarbatorilor de iarna, efectivele de politisti…

- Toate magazinele Enel din Municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, dar si oficiile postale din mediul urban si rural vor fi inchise vineri, 30 noiembrie si sambata, 1 decembrie 2018, zile libere legale, au anuntat miercuri cele doua companii. In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona…

- Primaria Alba Iulia a facut public programul restrictilor de circulatie ce vor fi impuse in perioada 28 noiembrie - 2 decembrie pentru derulare in conditii optime a manifestarilor dedicate Centenarului marii Uniri.