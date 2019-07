Magazinele din România unde se poate plăti cu AMPRENTA! Plata cu amprenta a fost introdusa deocamdata in trei hipermarket-uri din Capitala. Dezvoltatorii sistemului testeaza noua tehnologie la casele de marcat la care ne scanam singuri produsele, conform ProTV. „Sincera sa fiu mi se pare si usor invaziv sistemul. Mi se pare mai ok cu cardul. Este o altfel de obisnuinta. Probabil ca in timp se va ajunge sa fie si asta acceptata mai usor”, spune o clienta. Altora le place insa. „Mi se pare foarte practic si mult mai rapid. Nu mai stai la coada.” Sistemul de plata cu amprenta este activat cu ajutorul unei aplicații pe care o descarcați gratuit pe smartphone.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedezii de la IKEA au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei și al 431-lea in lume. Retailerul suedez…

- Cumparaturile se fac acum mai usor si la piata. Cel putin in Sibiu, unde de azi se poate plati cu cardul. Pana acum, 30 de producatori s-au inscris in programul pilot care vizeaza astfel de plati.

- La mai bine de doua saptamani de la inmormantarea lui Razvan Ciobanu, Oana Roman face dezvaluiri emoționante despre intalnirea cu parinții designerului. „Este incalificabil ce se intampla in Romania dupa ce se stinge o persoana publica, iar ceea ce s-a intamplat dupa ce a plecat Razvan m-a socat. Nu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) organizeaza la Bucuresti, alaturi de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cea de-a 45-a Conferinta a directorilor agentiilor de plati din Uniunea Europeana, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii…

- Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata in februarie de Guvern insa aceasta prevedea ca majorarea se va face ”incepand cu drepturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019″. Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 15 martie…

- Un proiect de lege va aduce schimbari substanțiale in toate supermarketurile sau hypermarketurile din Romania. O lege pentru combaterea obezitatii infantile care tot creste vrea sa oblige marile magazine sa nu mai expuna aproape de casele de marcat destinate familiilor prajituri, chipsuri si bauturi…

- APIA le reaminteste fermierilor ca cererile unice de plata se pot depune pana la data de 15 mai. Atentie! Solicitarile formulate dupa acest termen nu vor mai beneficia de sprijinul financiar pentru 2019. APIA – Centrul Judetean Argeș a primit pana in momentul de fața cereri unice de plata de la un numar…

- Capitala ar putea introduce in curand plata cu cardul in mijloacele de transport in comun, a declarat vineri Catalin Cretu, director general Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia. "Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata. Cea…