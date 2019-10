Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de marci postale "Magellan, 500 de ani de la inceputul calatoriei in jurul lumii" va fi introdusa in circulatie, incepand de marti, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui…

- Ca in fiecare an, la Shopping City Suceava, luna septembrie este dedicata copiilor care, cu mic cu mare, se pregatesc pentru intoarcerea la scoala. Magazinele au pregatit noile colectii de sezon, iar cumparaturile sunt rasplatite cu premii numai bune de luat la scoala.Pana pe 17 septembrie, ...

- Un roman in varsta de 27 de ani stabilit in Italia, in localitatea Azzano Decimo, din provincia Pordenone, a fost jefuit de un grup de adolescenți in timp ce oprise mașina la semafor. Romanul a fost la un club din Jesolo in noaptea de 10 spre 11 august. Barbatul a plecat dimineața spre casa și, in zona…

- Facilitațile fiscale și vamale de care beneficiaza in prezent agenții economici care activeaza in regim duty-free, ale caror magazine sunt amplasate in zona de intrare pe teritoriul Republicii Moldova vor fi anulate, potrivit unui amendament la proiectul de modificare a unor acte legislative, avizat…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca a autorizat tranzactia prin care Auchan Romania SA preia magazinele destinate comercializarii produselor alimentare si non-alimentare din statiile Petrom.

- 93% dintre romanii ar cumpara piese convenabile, create de designeri locali, iar 47% dintre acestia au cumparat online cel putin un produs fashion creat de un producator local, in ultimele 12 luni, arata un studiu realizat de Glami privind piata de...

- In 2018, in Cluj-Napoca s-au tranzacționat 5.911 cu o valoare totala de 410,5 milioane de euro. Cele mai ”vanate” au fost apartamentele mici, cu suprafețe intre 33-55 de metri patrați.Lumea a cumparat preponderent apartamente nou, acestea insumand 64,5% din tranzacții, iar 80% dintre cumparatori și-au…