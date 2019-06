Magazinele Auchan din România, ÎNCHISE din cauza unor probleme la SITEMUL DE PLATĂ de la CASELE DE MARCAT Reprezentanții rețelei de hipermarketuri au dar detalii pentru ECONOMICA.NET. "Sunt afectate mai multe magazine din mai multe orașe printre care Timișoara și București. Este o problema a sistemului nostru (nu pot fi citite prețurile la casa - n.r.)", au spus reprezentanții Auchan. Aceștia au promis ca vor reveni cu o situație exacta a magazinelor inchise. Si la Brașov, cele doua hipermarketuri sunt inchise. Surse din randul angajatilor spun ca, in aceasta dimineata, au existat discrepante intre preturile de la raft si cele care se inregistrau la casa de marcat. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

