Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Viorica Dancila a mutat Campia Libertații de la Blaj la Alba Iulia, dovedind inca o data ca este o campioana a gafelor, un ministru din guvernul PSDragnea incurca merele cu perele. Este cazul ministrului Transporturilor, domnul Cuc. I-am adresat acestuia o interpelare in calitate de deputat…

- Papa Francisc il va beatifica la Blaj pe Iuliu Hossu, episcopul Unirii. Ramașițele cardinalului au fost transferate la Cluj. O parte din ramasitele primului cardinal al neamului romanesc, Iuliu Hossu, au fost aduse la Cluj-Napoca. Racla cu osemintele va fi sfintita de Papa Francisc, pe 2 iunie, la Blaj,…

- Dan Pitic, un om de afaceri din Cluj, actionar al furnizorului de materiale pentru amenajari interioare Ax Perpetuum Impex, a preluat, potrivit datelor publicate de Buletinul Procedurilor de Insolventa, o creanta in valoare de 27,3 mil. lei a retailerului de bricolaj Ambient Sibiu, fondat de Ioan Ciolan…

- Omul de afaceri clujean Dan Pitic, actionar al furnizorului de materiale pentru amenajari interioare Ax Perpetuum Impex, a preluat, potrivit datelor publicate de Buletinul Procedurilor de Insolventa, o creanta în valoare de 27,3 mil. lei a retailerului de bricolaj Ambient Sibiu, fondat…

- AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 19 martie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 439 de posturi Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea…

- Intr-un oraș situat la circa 100 de kilometri de Alba Iulia, daca urci in mijlocul de transport cu imbracaminte murdara si urat mirositoare sau daca faci gesturi obscene si insulti soferii si controlorii de bilete risti sa primesti o amenda usturatoare. Potrivit municipalitatii din Cluj-Napoca,, normele…

- La data de 17 februarie 2019, in jurul orei 01.30, politistii din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Take Ionescu din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 5 februarie 2019, in Alba Iulia, ... The post LOCURI de MUNCA in Alba: 361 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM Alba appeared first on…