- Aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) erau dotate anul trecut cu un calculator, diferenta dintre mediul urban si cel rural fiind de peste 20 de procente, conform datelor dintr-o ancheta privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si Comunicatiilor, realizata…

- Compania Iulius a demarat in decembrie 2017 lucrarile la componenta de retail a ansamblului mixed-use Openville din Timisoara. Prima etapa de dezvoltare a ansamblului, care integreaza actualul Iulius Mall Timisoara, va fi finalizata in trimestrul patru al acestui an si va include 47.000 de metri…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- Profit.ro prezinta lista șefilor de companii veniți din Japonia: - Hisao Tarukawa, Președinte Alpha Electron (furnizor de echipamente medicale de inalta calitate) - Yasuo Uchihara, Președinte NC Network (administrator de portaluri pentru intreprinderi mici și mijlocii) - Yuji Ukai, CEO FFRI (furnizor…

- ♦ Peste 11 milioane de turisti au sosit anul trecut in unitatile de pe plan local, cu mai bine de 10% in plus fata de anul precedent ♦ Aproape un sfert, adica 2,6 milioane, dintre acestia sunt straini ♦ Doar in opt judete (inclusiv municipiul Bucuresti) mai bine de un sfert din totalul…

- Un trio format din barbati care au vrut sa dea lovitura intr-un magazin de ustensile electrice a fost retinut la scurt timp in Timisoara. Incearcarea lor de a fura a avut loc ieri, atunci cand, din interiorul societatii comerciale, au sustras mai multe unelte electrice, pe care–si doreau ulterior sa…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 ianuarie 2018, ora 12,00, in sala de sedinte…

- Segmentul politelor auto, principala sursa de business pentru asiguratori, dar si principala sursa de probleme, va continua sa genereze provocari in 2018, fiind cel in care se resimte cel mai acut lupta pentru cota de piata si clienti, afirma Adrian Marin, CEO al Generali Romania si presedinte al…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Parlamentul se convoaca astazi in ultima ședința din aceasta sesiune, dupa care vor ieși in vacanța. In ultima zi de munca din acest an, aleșii poporului vor examina și supune votului aproape 20 de proiecte de lege.

- Transportatorul rutier de marfa Filip Spedition din Arad, cu operatiuni pe 11 piete europene, are disponibile in prezent 61 de locuri de munca pentru soferi de autocamion de mare tonaj, potrivit informatiilor disponibile pe site-ul AJOFM (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca) Arad.…

- IMM-urile din vestul țarii au fost cele mai active in ceea ce privește accesarea de fonduri europene pentru a se dezvolta, in timp ce pe zona de reabilitare termica a blocurilor și pe turism s-au depus cele mai puține proiecte. Potrivit datelor facute publice de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest,…

- Dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contributiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunta decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Ministerul Educatiei premiaza cele mai bune zece activitati derulate in cadrul programului „Scoala altfel", anul scolar 2016 - 2017, printre castigatori din acest an numarandu-se si doua proiecte demarate de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava, respectiv Colegiul Tehnic ...

- ♦ Italienii au produs in perioada octombrie 2016 - septembrie 2017 aproape 100.000 de echipamente fiscale in fabrica de la Glimboca (judetul Caras-Severin). Custom, grup italian specializat in dezvol­tarea de echipamente si software pentru auto­matizarea punctelor de vanzare, care…

- In contextul actual, complicat si de modificarea regulamentelor din Parlament, este foarte putin probabil ca proiecte propuse de sefii Iasului, in afara procedurii normale, sa aiba o alta finalitate decat una care sa le aduca un eventual capital politic. In conferinta de presa de ieri, primarul Chirica…

- Dupa cercetari amanunțite facute de criminaliști impreuna cu pompierii, a fost stabilita cauza care a dus la producerea incendiului devastator care a mistuit duminca noaptea mai multe magazine de pe strada Brancoveanu. Potrivit pompierilor, cauza probabila a incendiului o reprezinta efectul termic…

- Daca nu platesc in 30 de zile de la termenul limita impus de lege, taxele si contributiile retinute de la angajat, angajatorii sunt pasibili de o pedeapa cu inchisoarea de la unu la sase ani. Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publi­cat de Ministerul de Finan­te, neplata catre…

- Incendiu de proporții, in aceasta dimineața la Timișoara! Au ars doua magazine din Bazar, in suprafața totala de 3.000 de mp. Pompierii au gasit, din pacate, la fața locului și o victima carbonizata. 11 autospeciale și zeci de pompieri sunt la fața locului pentru a stinge incendiul violent. ”Am fost…

- Consilierii judeteni se reunesc joi, 14 decembrie, de la ora 11.00, in ultima sedinta ordinara din acest an. Au de aprobat 11 proiecte de hotarare, printre care in locuirea fostului consilier judetean Liviu Zdranc cu Marcel Otoiu (PSD) si rectificari de bugete. Sedinta va avea loc la sediul Direcției…

- Nascuta din solidaritate nationala si fiintand datorita solidaritatii tuturor romanilor, Asociațiunea ASTRA a fost, pe parcursul intregii sale existente, alaturi si de romanii din fostele scaune secuiesti. Infiintarea ASTREI in 1861 a coincis cu venirea in fruntea protopopiatului ortodox…

- Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image are un buget de investitii de 50 de milioane de euro si pariaza pe deschiderea a 50-60 de magazine. „In 2018 vom merge inainte cu expansiunea in ritmul deja obsnuit. Spre exemplu, anul acesta la final vom avea mai multe deschideri decat…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat la Vatra Dornei ca primaria acestui municipiu are depuse proiecte la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est cu o valoare totala de peste 50 de milioane de lei, adica peste 11 milioane de euro. Gheorghe Flutur a fost prezent ...

- Cele trei magazine vor fi operate sub brandul My Auchan pe care compania il foloseste pentru segmentul de proximitate. Grupul francez Auchan, unul dintre cei mai mari jucatori din comertul romanesc, a preluat reteaua de magazine Ok Supermarket controlata de doi antreprenori. Sub acest brand…

- Sistemul bancar romanesc are indicatori prudentiali de solvabilitate, profitabilitate si structura bilantului mai buni decat media europeana, in timp ce calitatea activelor face in continuare nota discordanta, din cauza ratei creditelor neperformante si a celei a creditelor cu masuri de restructurare,…

- Zeci de reprezentanți ai autoritaților locale din Romania și Serbia s-au aratat interesați sa profite de noi portunitați de dezvoltare pe bani europeni, prin programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia, sprijinit și de guvernele celor doua state. Cel de-al doilea apel de proiecte…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- O societate comerciala din Hunedoara a demolat, astazi, prin explozii controlate, mai multe cladiri care aparțineau uneia dintre cele mai vechi fabrici din oraș, Elba, in zona Garii de Nord. Nu toate construcțiile vizate au cazut, insa, doua dintre acestea ramanand in picioare dupa risipirea fumului.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: In Uniunea Europeana exista o mare lichiditate in piața, instituțiile financiare au mulți bani, dar aceștia nu ajung la proiecte, a declarat Martins Zemitis, economist la reprezentanța Comisiei Europene din Letonia, care susține ca in acest…

- Banca Comerciala Romana a lansat primul serviciu de car sharing 100% electric. Este vorba despre un serviciu online prin care pot fi inchiriate masini electrice, fara ca persoana interesata sa fie nevoita sa mearga la ghisee. Proiectul funtioneaza pe baza unei aplicatii care poate fi descarcata pe telefonul…

- ♦ In Bucuresti exista 36 dintre cele 191 de hipermarketuri din Romania, respectiv unu din cinci astfel de magazine ♦ Cele mai bune hipermarketuri, precum Auchan Titan sau Carrefour Baneasa, au vanzari estimate anterior la peste 100 mil. euro ♦ Lanturile de magazine s-au grabit sa acopere…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a Programului „MOL pentru sanatatea copiilor”, prin care 22 de ONG-uri care vor desfașura in 2018 proiecte de terapie prin arta și terapie emoționala vor fi susținute cu suma totala…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a Programului MOL pentru sanatatea copiilor MOL Romania va sprijini cu 400.000 de lei 22 ONG-uri, care vor derula proiecte de terapie prin arta și terapie emoționala pentru 800 de…

- Bancile au inregistrat in primele noua luni din acest an un profit record, activele au atins un nivel maxim, in timp ce solvabilitatea si rata NPL au scazut. Profitul net la nivelul sistemului bancar a urcat la finele lunii septembrie la aproximativ 4,1 mld. lei (peste 900 mil. euro), iar…

- Ansamblul Openville Timisoara, cel mai mare proiect cu destinatie mixta din vestul Romaniei, va fi inaugurat in trimestrul patru al anului viitor, odata cu finalizarea primei etape de dezvoltare. Proiectul, care integreaza actualul Iulius Mall Timisoara, va cuprinde functiuni de office, retail, parc…

- Saptamanal, vestul tarii este legat de Capitala prin 43 de zboruri regulate, cu zece mai multe fata de sezonul precedent de iarna. Ruta interna Timisoara - Bucuresti, una dintre cele mai populare de pe piata locala si pariul gi­gantului low-cost Ryanair, care a ridicat mo­nopolul companiei…

- Primaria Sibiu a contractat trei proiecte de modernizare a iluminatului public in zone din cartiere de blocuri. Lucrurile au mers de la sine și... la acest moment, cele trei lucrari sunt deja in curs și au termen de finalizare in luna ianuarie 2018. Read More...

- Pregatirile pentru exploatarea gigant de gaze naturale din Marea Neagra intra pe ultima suta de metri. In asteptarea deciziei de investitie care ar urma sa vina anul viitor, Exxon Mobil lanseaza o licitatie mamut, de 1,285 miliarde de dolari fara TVA 1,5 miliarde de dolari cu TVA , pentru proiectarea…

- Furnizorul, cu sediul central in Elvetia, a ajuns in mai putin de doi ani de la intrarea pe piata locala la 350 de angajati. Compania de origine elvetiana Veeam Software, specializata in furnizarea de solutii care asigura disponibilitatea si recuperarea datelor, mizeaza pe afaceri cu…

- Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, din București, lanseaza un apel de proiecte culturale educative, pentru perioada noiembrie - decembrie 2017, prin care iși propune sa valorifice patrimoniul pr...

- Ford Romania, cel de-al doilea constructor auto de pe piata locala, care detine uzina de la Craiova, a ajuns la finalul lunii trecute la un total de 4.054 de angajati, cel mai inalt nivel atins in ultimii zece ani, in urma programului de recrutari realizat de constructorul american. „In total angajam…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna este implicat in prezent in realizarea a trei proiecte cu fonduri europene. Potrivit inspectorului școlar general, prof. Kiss Imre, unul dintre cele trei proiecte este deja caștigat și este depus de catre Grupul pentru Integrare Europeana, in parteneriat cu…

- INVESTITII…Primarul comunei Ivanesti, Vasile Novac are in lucru proiecte de peste 7 milioane de euro, in jur de 33 milioane lei, care vor schimba localitatea din temelii, cum spune el. Novac are pe birou o lista cu 13 proiecte, in care sunt incluse scoli, drumuri, alimentari cu apa si alte lucrari de…

- Numarul cartierelor cu apartamente vechi de trei camere la peste 100.000 de euro va creste la sapte anul viitor, fata de trei la inceputul acestui an pe masura ce preturile continua sa urce spre valorile din vara anului 2010. Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au continuat sa se scumpeasca…

- Infrastructura este unul dintre principalele criterii la care se uita investitorii din logistica atunci cand vor sa aleaga o noua destinatie pentru extindere, iar din acest motiv regiunea Moldovei are de suferit, a spus Ian Worboys, CEO al P3 Logistic Parks, companie care detine cel mai mare parc logistic…

- “Suntem platiti ca si cum am face o munca necalificata”, a declarat Petru Dandea, secretar general al Confederatiei Carte Alfa, unul dintre cele mai puternice sindicate din Romania, scrie ZF.ro. Guvernul PD-L a adoptat legi noi in domeniul fortei de munca in anul 2011, iar protectia drepturilor…

- Investitorii care detin businessuri in industria financiara din Romania au adus aproximativ 94 mil. de euro la capitalul subsidiarelor in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, cu aproximativ 35% mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele agregate de ZF de pe site-ul…

- Sphera Franchise Group, operatorul KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, nu detine autorizatii de securitate la incendiu pentru un numar limitat de restaurante, in principal pentru cele deschise recent pentru care s-a depus documentatia necesara, dar inca nu au fost emise autorizatiile, se arata in…