- Un magazin din Italia, in care se vand produse romanești, a fost vizat de o bomba artizanala. Autoritațile suspecteaza ca ar fi vorba despre un atentat. Mai multe persoane, neidentificate la acest moment, au pus o bomba artizanala in fața unui magazin romanesc din orașul Anzio, iar aceasta…

- Atentat cu bomba la un magazin romanesc din orasul Anzio din Italia. Explozia puternica a distrus locatia, dar si alte doua magazine din apropiere, informeaza observator.tv. Totul s-a intamplat pe 2 aprilie, in jurul orei 02.00, in fata magazinului ‘Cerbul ...

- Reprezentanții ISU Banat au fost anunțați de cei de la Mitropolia Banatului ca de pe acoperișul Catedralei Mitropolitane exista pericolul ca mai multe țigle sa se desprinda. Cei de la ISU au trimis in zona una dintre autoscarile nou achiziționate pentru salvarea de la inalțime, doi subofițeri…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, in noaptea de…

- Imediat ce au vazut flacarile, locatarii blocului au sunat la 112. Pompierii au intervenit de urgenta cu doua autospeciale cu apa si spuma. Vecinii spun ca proprietara garsonierei are probleme psihice si ca s-a externat recent dintr-un spital de specialitate. Femeia care a pus focul este cautata…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI indemna administratorii spațiilor de agrement din Republica Moldova sa respecte regulile de apare impotriva incendiilor. Asta dupa ce in Kemerova, Rusia a izbucnit un incendiu soldat cu cel puțin 64 de morți.

- Pompierii militari intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu declansat la o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc cu cinci nivele de pe strada Brazilor, din cartierul brasovean Noua.Citeste si: LOVITURA pentru Carmen Dan: Ministrul declanseaza RAZBOIUL, dupa refuzul TRANSANT…

- Vestea ca Gigi Becali este decis sa-l numeasca in functia de antrenor principal al celor de la FCSB pe Mircea Rednic (55 de ani) a luat prin surprindere lumea fotbalului autohton. Ei bine, ceea ce parea a fi o gluma, urmeaza sa devina realitate!

- Pompierii teleormaneni au fost alertați miercuri, 21 martie 2018, in jurul orei 14:00, de un apel la numarul unic de urgența 112 prin care se anunța ca un barbat se afla in raul Calniștea, pe raza localitații Draganești Vlașca. La fața locului s-au deplasat rapid 10 pompieri, cu 1 ASAS, 1 SMURD și 1…

- Pompierii timișeni au intervenit astazi in Ghilad, unde au reușit sa opreasca flacarile care mistuiau o anexa inainte ca focul sa se extinda la casa din apropiere. „ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o anexa a unei locuințe din localitatea Ghilad. La locul intervenției…

- De multe ori și cei mai experimentați șoferi pot avea reale probleme pe zapada. Recent, șoferul unei mașini de pompieri a derapat intr-o intersecție din Iași. Pompierii ISU sunt nevoiți uneori sa conduca mașini vechi, prost echipate și sa se descurce cu ce au la dispoziție. O mașina de pompieri a ISU…

- Tragedie, astazi, la Cerasu. Un batran in varsta de 84 de ani a fost gasit decedat in podul casei de pompierii care au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit in locuinta victimei. Focul a cuprins atat casa si cat si anexele gospodaresti, incendiul manifestandu-se…

- Pompierii au decis evacuarea unei ferme de oi din localitatea Mandra dupa ce un dig secundar este in pericol sa cedeze in calea apelor. Pompierii au mai intervenit astazi si la Fagaras sau Stupini pentru eliminarea apelor patrunse in gospodarii

- Radu Dragusin, un tânar de 16 ani si 1,90 metri înaltime, a semnat cu Juventus Torino. Jucatorul este produsul clubului bucurestean Regal Atletico Madrid. Dragusin va ajunge în Italia de la data de 1 iulie 2018.

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Supraviețuitorii și martorii accidentului aviatic produs, luni in Nepal, au descris momentele in care avionul s-a prabușit, omorand cel puțin 49 dintre cele 71 de persoane aflate la bord, scrie BBC News. Aeronava care transporta 71 de persoane, pasageri și membri ai echipajului s-a prabușit in timpul…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați sa intervina, joi dimineața, la Dumbravița, dupa ce o macara s-a rasturnat peste o cladire. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, in urma accidentului șoferul macaralei a fost ranit și transportat cu o ambulanța la spital. „Din cadrul ISU Timiș,…

- Numit in functia de antrenor principal al lui Dinamo, Florin Bratu se afla sub presiune! Tehnicianul trebuie sa incheie play-out-ul pe locul 7, iar Marius Sumudica ii vaneaza postul. In prezent in Turcia, la Kayserispor, „Sumi” vrea sa ii pregateasca pe „cainii rosii”.

- Pompierii aradeni au avut, in weekend, mai multe solicitari de la cetațeni cu privire la gheața formata la streșinile cladirilor care putea sa cada, ranind trecatorii. S-a intervenit pe strada Bihorului, la Teatrul de Stat Arad, strada Tribunul Dobra etc. Insa cui revine datoria de a indeparta…

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- In jurul orei 4:15 a fost anunțat un incendiu la o locuința in municipiul Adjud, pe str Alexandru Ioan Cuza.. Pompierii de la Stația Adjud au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. A ars acoperișul casei in jurul hornului pe o suprafața de aproximativ…

- Pompierii au intervenit azi, 28 februarie, la stingerea unui incendiu care a avut loc pe Aleea Mureș din Cartierul Micro 14. Incendiul a izbucnit intr-un apartament aflat la etajul 4 al unui bloc. Oamenii au sunat la „112” cand au vazut ca din apartament iese fum. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Pompierii militari teleormaneni au fost solicitați duminica, 25 februarie 2018, la ora 07:00, pe numarul unic de urgența 112, sa intervina pentru stingerea unui incendiu declanșat la un autoturism, pe strada Republicii (in zona garii), din orașul Videle. La fața locului s-au deplasat patru subofițeri…

- Accident grav produs sambata seara pe drumul național 10, pe raza localitații Magura. Un barbat a ramas incarcerat dupa ce autoutilitara in care se afla, un TV, plina cu lemne s-a rasturnat. Este vorba despe un pasager. Pompierii au fost direcționați la locul accidentului si au extras victima care,…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Rezultatul dezastruos inregistrat de FCSB in meciul cu Lazio Roma, 1-5, in returul 16-imilor de finala ale Europa League, l-a determinat pe Gigi Becali sa faca un anunt uluitor. Latifundiarul din Pipera a declarat ca se gandeste sa se retraga din fotbal.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o banca din zona ICIl din Constanta. Potrivit unor martori a fost sesizat fum intr o zona a bancii in care sunt…

- Un cațeluș pe care stapanul lui l-a aruncat, intr-o punga, alaturi de fratele sau, a fost salvat de pompierii craioveni dintr-un tub de ciment lung de opt metri, in care reușise sa se adaposteasca. Fratele cațelului nu a avut același noroc, el fiind calcat de o mașina. „Un echipaj din cadrul Detașamentului…

- Liviu Varciu nu inceteaza sa surprinda oamenii prin compotamentul sau. Dupa ce a anunțat, de mai multe ori ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita sa, care i-a și daruit un copil acum 5 luni, Liviu Varciu a facut un anunț-șoc.

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la o locuința de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca, in urma incendiului o persoana fiind gasita decedata. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost dat in jurul orei 19:30, la fața locului deplasandu-se mai multe echipaje de stingere a incendiilor,…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- Peste 1.600 de pompieri cu peste 900 mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor publice locale, in zonele aflate sub incidenta atentionarii de Cod Galben de ninsori pentru 21 de judete, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Descoperire socanta, sambata seara, intr-un apartament de pe strada Cosminelor din Ploiesti. Pompierii ISU au fost solicitati sa intervina pentru a debloca usa apartamentului in care locuia un barbat in varsta de 58 de ani. Barbatul a fost gasit decedat. Potrivit ISU, acesta era mort de mai…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Povestea de dragoste dintre Ianis Hagi si Cristina, tanara cu care s-a afisat anul trceut la Firenze, a luat sfarsit! Tanara este nepoata lui Silviu Lung, fostul portar de legenda al Craiovei si al echipei nationale.

- Un incendiu a izbucnit, marti seara, la una dintre chiliile Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare – Pravat. Pompierii au fost nevoiti sa intervina pentru stingerea flacarilor cu doua autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Conform ISU Arges, focul a izbucnit intr-o incapere si a…

- (update) Pompierii au intervenit la fața locului și lupta cu flacarile. O mașina de model Volkswagen a luat foc in plina strada. Incidentul s-a intamplat pe str.Lev Tolstoi din sectorul Botanica al capitalei.

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Printesa Polonic propune o reteta de lasagna regala, “o bomba calorica plina de personalitate cu care merita sa te delectezi macar de 2-3 ori pe an”, dupa cum spune chiar Anca Lungu pe blogul ei plin de bunatati virtuale! Nu este deloc o reteta rapida, dar este extrem de delicioasa, iar rezultatul final…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Un ofiter MApN in rezerva arunca bomba! Acesta a lansat o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada a agentului de politie Marian Godina - devenit cunoscut pentru postarile sale pertinente, dar și haioase cu privire la anumite probleme din sistem și din campul muncii de polițist-…

- Anul trecut, pe data de 7 ianuarie, autoritațile botoșanene au declarat alerta maxima dupa ce printr-un mesaj telefonic s-a transmis ca a fost pusa o bomba la Uvertura Mall. Pe langa polițiști au intervenit atunci și procurori dar și serviciile secrete.

- • Tehnocratii, in VIZOR! • Comisie de ancheta pentru CEO si CEH Un numar de 155 de parlamentari au semnat propunerea senatorului Haralambie Vochițoiu și vor sa inființeze o Comisie parlamentara de ancheta privind situația celor doua entitați energetice: Complexul Energetic Hunedoara…

- O furtuna puternica a provocat haos in nord-estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana la 17 decese, meteorologii avertizand ca temperaturile in aceasta zona urmeaza sa scada abrupt in urmatoarele zile, informeaza BBC News si The Associated Press.

- Se pare ca vedeta de televiziune Catrinel Sandu era inșelata de soțul ei de doi ani. Gabriel Trifu avea o viața dubla, acesta amorezandu-se de o alta femeie, o americanca, cu care a avut o relație in paralel in ultimii doi ani. Potrivit unor surse citate de Click, Catrinel Sandu a aflat despre…