Magazia Morăriței și pâinea coaptă în cuptor tradițional Cecilia Țugulea este o mare iubitoare de frumos, de calitate, de oameni care cred ca a susține un mod de viața sanatos este necesar pentru toți. Aceasta impreuna cu tatal sau a construit in localitatea Probota din județul Iași un colțișor de rai ce aduce pentru consumatori paine cu maia și alte bunatați facute dupa rețete tradiționale, pentru fabricarea carora folosesc doar fainurile macinate in moara lor, uleiul presat la rece tot la presa acestora de ulei, fara amelioratori sau potențiatori de gust și fara adaosuri de afanatori. Produsele celor doi sunt coapte in cuptor pe vatra de lemne, ceea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

