Stiri pe aceeasi tema

- Sile Camataru se afla in inchisoare, unde iși ispașește o pedeapsa de cinci ani și jumatate. A primit saptamana avceasta o veste buna: fiica lui, Nicoleta, a adus pe lume o fetița, care este perfect sanatoasa. Ea a primit numele Nicole Giulia, anunța prostiri.info. Parinții micuței i-au amenajat un…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Procurorii au trimis in instanta anul trecut aproape 60 de mii de inculpati Presedintele Klaus Iohannis vorbind la prezentarea Raportului de activitate pe 2017 a Ministerului Public. Foto: presidency.ro. Procurorii au trimis în instanta, anul trecut, aproape 60…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Vesti bune pentru cei care se trateaza in strainatate: CNAS reduce birocratia Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va…

- Victimele accidentului de pe Soseaua Mangaliei incep sa si revina dupa cumplitul eveniment produs saptamana trecuta, atunci cand un sofer i a lovit in plin pe trecerea de pietoni. Femeia este cooperanta si comunica, iar barbatul da semne ca isi revine, potrivit unor surse din cadrul Spitalului Judetean…

- „Soacra, soacra, poama acra” e o zicala din batrani, care pare sa se potriveasca in cazul lui Christian Sabbagh. Prezentatorul a dezvaluit cum a decurs discuția, dupa ce soacra sa a aflat ca urmeaza inca un moștenitor. Iulia Sabbagh a marturisit in cadrul interviului oferit astazi ca mama ei a aflat…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2017, Romania era șocata de o tripla crima care a avut loc in localitatea Apa din județul Satu Mare. Trei oameni au fost macelariți la propriu de un criminal, care era nimeni altul decat fiul lor.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata a treia oara, a luat prin surprindere lumea mondena din Romania. Se știa deja ca ea are o relație cu un tanar de 25 de ani, Catalin Tomata. Se pare ca diferența de varsta – Elena are 37 de ani – nu este o problema pentru cei doi și nici Catalin nu se considera…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit joi, la Bruxelles, cu secretarul american al apararii, James Mattis, context in care oficialul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat disponibilitatea de a efectua o vizita in Romania. "Domnul Mattis m-a asigurat ca SUA isi mentine angajamentul fata de…

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Pe pagina de Facebook „Copiii niciodata uitați ai Romaniei”, pe care a scris si Dacian, au fost inregistrate peste o mie de cereri de la copii care isi cauta parintii si de la familii care vor sa stie de soarta pruncilor infiati in strainatate. Aproape jumatate au reusit sa se stranga din nou in brate.

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nitu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic, scrie Romania TV.Redam mai jos mesajul postat de Victor Ponta, pe pagina personala de Facebook:Judecatorii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- WhatsApp Business a lansat aplicatia de mesagerie pe mobil cu functii dedicate afacerilor mici si mijlocii (IMM), insa pentru moment este disponibila in anumite tari, nu si in Romania, potrivit unui comunicat emis, zilele trecute, de serviciul detinut de Facebook.

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat. Gandurile…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca gandurile sale se indreapta, in aceste momente, spre familia si prietenii istoricului roman. "Sunt trist sa aflu ca istoricul roman Neagu Djuvara a decedat.…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Autor: Stelian ȚURLEA Admit ca n-aș fi deschis aceasta carticica daca n-ar fi izbucnit scandalul din toamna trecuta. Intai, pentru ca prezint foarte rar in rubricile de carte ale acestei agenții volume de poezie (din motive multiple, pe care nu le voi mai inșira acum); apoi, pentru ca nu știam nimic…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede insa cum mascații par deosebit de atenți cu Sile și chiar ii cara acestuia bagajele, scrie b1.ro. Vasile Balint a ajuns din nou la inchisoare dupa ce a fost condamnat definitiv de Instanța Suprema la 5 ani si 6 luni cu executare. Citeste…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- Basescu, despre razboiul Carmen Dan-Mihai Tudose. ”Romania e sfașiata de hienele PSD, țara e aruncata in criza”, a scris fostul președinte pe pagina de Facebook, el aratand ca, raspunsul ministrului de Interne, potrivit caruia a fost pusa in Guvern de partid, este ridicol, ”pentru ca institutional a…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Emma Zeicescu si iubitul ei au o relatie de cinci ani si au un copil. Despartire SOC in SHOWBIZ-UL din Romania. Toata lumea astepta NUNTA, dar ei si-au spus "ADIO!" "Claudiu si Emma incep, de azi, o noua calatorie, separat. Ne dorim ca fiecare drum sa ne intareasca si sa ne faca mai…

- Emisiunea a revenit la postul public incepand de luni, 8 ianuarie. Anunțul a fost facut de jurnalistul Dragoș Patraru, realizatorul emisiunii, pe pagina sa de Facebook. "Buna dimineața și la mulți ani! Sunteți pregatiți? Ne vedem diseara, la 22,30, la Starea nației. Pe TVR 1. O zi minunata…

- Tinerele din Siria apeleaza la metode inedite pentru a-și intemeia o familie. Ele spun ca nu mai sunt barbați tineri in țara macinata de razboi, așa ca au ales sa-și caute parteneri online. Este și cazul unei tinere de 28 de ani, care spune ca s-a casatorit cu un roman, pe care nu l-a intalnit, inca.…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Academia Rapid Bucuresti, grupare de Liga 4 din Romania, a anuntat un prim transfer oficial al acestei ierni, e vorba de un fost mare jucator al Rapidului din Giulesti care se intoarce "acasa"."Bine ai revenit acasa, capitane", a fost mesajul pe pagina oficiala de Facebook a echipei pentru…

- Mihai Gadea, dincolo de rolul de prezentator și moderator TV pe care il deține in cadrul postului de televiziune Antena 3, are parte de cel mai frumos rol din viața sa, acela de tatic, rol pe care il joaca cu maiestrie de nu mai puțin de 15 ani. Mihai Gadea se poate mandri cu o fetița minunata, o adevarata…

- Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei pe Facebook: "CSM - o hotarare emotionala - sesizarea instantei de contencios administrativ!". El invoca identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR, raportul Inspectiei Judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata…