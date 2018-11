Stiri pe aceeasi tema

- Seful mafiot mexican Joaquin 'El Chapo' Guzman a inceput un "razboi sangeros" pentru a-si proteja "vastul sau imperiu de trafic de droguri", au afirmat procurorii marti, in deschiderea procesului sau, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Traficantul de droguri in varsta de 61 de ani este vizat…

- Procurorii au stabilit ca Olteanu a comis fapta din gelozie. Individul era angajat ca șofer in Germania și in luna mai se afla acasa banuind ca soția il inșala. A ucis-o cu un cuțit in timpul unui scandal monstru, in noaptea de 23 spre 24 mai, iar cand a realizat fapta a incercat sa se sinucida.…

- Incepe procesul lui ”El Chapo”, liderul celui mai puternic cartel de droguri din lume. Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo” Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta…

- Zeci de persoane sunt intervievate de o curte federala din New York pentru alegerea juratilor care vor decide viitorul narcotraficantului mexican Joaquin 'el Chapo' Guzman Loera, care este pasibil de inchisoare pe viata, relateaza EFE. Dupa aproape doi ani de la extradarea sa in SUA, Guzman Loera,…

- Dan Chioru, poreclit "Pablo Escobar" al Romaniei, a fost arestat in 2016, dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca el pusese pe picioare o retea extrem de puternica, specializata in traficul de cocaina. Acum, judecatorii au decis sa-i inlocuiasca masura de arest la domiciliu cu masura preventiva…