Mafia italiană în Slovacia: raport al serviciilor de securitate Presedintele slovac Andrej Kiska a calificat marti drept 'socant' nivelul de implicare a mafiei italiene in tara sa, comentand un raport al serviciilor de securitate pe care l-a cerut dupa asasinarea ziaristului de investigatie Jan Kuciak, transmite Reuters. 'Ce am primit m-a socat literalmente', a scris Kiska intr-un articol publicat in cotidianul Dennik N referitor la raportul serviciului de informatii SIS. Potrivit presedintelui, raportul contine nume de persoane si firme implicate in fraude legate de subventii si tranzactii cu terenuri in ultimii zece ani. 'Si rezultatul? Nimic.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

