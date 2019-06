Mafia din Primăria Timișoara Pana acum am evitat sa folosesc sintagma mafia din Primaria Timișoara, preferand sa spun ca mafia are acces acolo. Realitatea este, insa, una crunta. Probele aparute in ultima perioada reconfirma faptul ca, daca știi pe cine trebuie, nimic nu este imposibil. Așa este posibil ca astazi regimul de inalțime aprobat pentru o cladire sa fie […] Articolul Mafia din Primaria Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

