- Incepand din data de 4 aprilie 2019, ora 14.00, Comisia Europeana lanseaza un nou apel pentru depunerea de cereri de finanțare de catre administratiile locale in vederea instalarii unor puncte de acces public și gratuit la internet fara fir in cadrul programului WiFi4EU. Programul WiFi4EU (www.WiFi4EU.eu)…

- Cand lumea este dependenta de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrari ca la carte, romanii inca prefera sa mearga la cinematograf! In acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri in cinematografele din Romania, fața de 58.096 in 2012 sau 68.415…

- Atac virulent al lui Liviu Dragnea, in discursul de la congresul socialiștilor-europeni. Șeful PSD a susținut ca "dreapta a distrus Europa", "a distrus multe valori, speranțe, destine", iar in Romania a folosit pentru asta instituțiile de forța ale statului. Liviu Dragnea a sugerat, totodata, ca a lamurit…

- Volvo a decis ca noua generație a sedanului premium S60 sa fie produsa exclusiv intr-o uzina din Statele Unite. La aproximativ 6 luni de la prezentarea noi generații, constructorul suedez a anunțat ca a inceput sa importe S60 din Statele Unite. Mașinile sunt transferate din portul South Carolina (Statele…

- Agenția Naționala a Medicamentului a publicat o lista cu medicamente retrase de pe piața in 2018. Eurespal și alte 9 medicamente cu fenspirida apar in lista medicamentelor restrase in 2019, dupa ce producatorul Eurespal a cerut retragerea acestuia din Europa.

- Agenția Naționala a Medicamentului a publicat o lista cu medicamente retrase de pe piața in 2018. Eurespal ar urma sa apara in lista medicamentelor restrase in 2019, dupa ce producatorul a cerut retragerea acestuia din Europa.

- Azi, 6 februarie, doamna prim-ministru Viorica Dancila, aflata la Bruxelles pentru a deschide Conferința ”Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protecție a comunitaților evreiești din Europa – de la politici la acțiuni” (7 februarie 2019), eveniment organizat de Romania,…

- Lupi cu chef de joaca in zapada, filmați intr-o padure din Parcul Natural Porțile de Fier de o camera de monitorizare a faunei amplasata de specialiștii Romsilva. Pradatori foarte eficienți și șireți, lupii sunt vazuți foarte rar in libertate. Lupul este un carnivor care traiește in haita și are un…